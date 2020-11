C'est, hier, que sont entrées en vigueur les nouvelles mesures du gouvernement s'inscrivant dans le cadre du renforcement, des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du Covid-19. À l'instar des autres wilayas du pays, la wilaya de Tizi Ouzou s'est également soumise aux nouvelles mesures en question devant durer 15 jours, renouvelables, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire qui prévaut dans le pays.

La majorité des citoyens a accueilli avec une grande satisfaction ces mesures, car selon les personnes interrogées, il était temps que l'Etat passe à la vitesse supérieure concernant la lutte contre le coronavirus, une épidémie qui a pris des proportions alarmantes ces derniers jours dans tout le pays et la wilaya de Tizi Ouzou n'a pas échappé à ce rebond inquiétant. Après un relâchement qui aura duré plusieurs mois et conduit à la détérioration de la situation sanitaire, les citoyens de la wilaya ont renoué avec la prudence. On en veut pour preuve le retour du port massif des masques même dans les rues et plus particulièrement dans les établissements où se regroupent les citoyens comme les commerces en tous genres. Les propriétaires des commerces sont devenus en effet exigeants et fermes face à la clientèle récalcitrante.

Le port de la bavette est désormais généralisé dans les lieux publics et privés, a-t-on constaté. Le fait que la loi soit brandie contre les contrevenants n'a pas été, non plus, étranger à ce regain de vigilance qui gagnerait à être encore généralisé et renforcé pour permettre le port systématique de la bavette qui constitue l'une des trois mesures cardinales de prévention contre les contaminations au Covid-19. Concernant la scolarité et la nécessité ou non de suspendre les cours, les avis sont partagés. Une partie des parents d'élèves et des enseignants plaide en faveur de l'arrêt des cours, au moins pour une durée de 15 jours. L'autre partie défend plutôt une application plus rigoureuse des mesures préventives et du protocole sanitaire spécialement réservé aux écoles. En outre, le retour des comités de villages dans la lutte contre la propagation du coronavirus est la nouveauté cette semaine. De son côté, la direction de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou a mis en place un programme consistant en 75 activités de sensibilisation massive de la population sur la nécessité de prendre très au sérieux les dangers que présente la pandémie de Covid-19 et surtout sur la nécessité impérieuse d'observer les mesures préventives. Le directeur de la Protection civile de Tizi Ouzou a indiqué que cette campagne de sensibilisation, qui démarrera cette semaine, touchera les 21 daïras que compte la wilaya. Il faut rappeler que le bilan quotidien de nouveaux cas confirmés positifs au Covid-19 et que le nombre de décès ne cesse de grandir ces derniers jours dans la wilaya de Tizi Ouzou, à cause de la deuxième vague.

Hier, ce sont les responsables de l'hôpital d'Azeffoun qui ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont révélé que des dizaines de cas graves de personnes ayant contracté le coronavirus et nécessitant une prise en charge hospitalière d'urgence, y sont admis ces derniers jours.

C'est le cas dans tous les autres établissements hospitaliers de la wilaya, où l'on assiste désormais à la saturation de toutes les structures d'accueil et à une tension inédite sur l'oxygène.