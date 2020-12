C'est reparti pour 15 jours. Avec le prolongement des mesures de prévention contre la pandémie de coronavirus, se prolonge le désarroi des commerçants et des petites entreprises, qui subissent les effets de la crise sanitaire depuis plusieurs mois. Une situation qui impose moult interrogations sur le sort de ces commerçants qui espéraient, après les pertes su-bies durant la saison estivale, pouvoir sauver les meubles et récupérer une partie de leur chiffre d'affaires. Au moment où ils s'apprêtaient à relancer leur activité, l'aggravation de la situation sanitaire a rapidement anéanti leurs espoirs et ils se retrouvent, au demeurant, à la merci des plans de sauvegarde et des aides décidées par les pouvoirs publics, pour survivre. Il faut dire que la situation s'est sensiblement aggravée à cause de certains dysfonctionnements qui ont lourdement pesé sur la trésorerie des entreprises et le budget des ménages, du fait que d'une part la gestion de la situation par les collectivités locales, n'a pas donné les résultats escomptés et les aides censées arriver à temps pour soutenir les plus démunis, ont fait l'objet de retards dans plusieurs wilayas. D'autre part, les mesures de report de règlement des échéances de crédit et des déclarations parafiscales ont partiellement concouru au maintien d'une vie économique normale. Cela étant, il est indéniable que ces mesures se sont avérées nécessaires devant la recrudescence des cas de contamination au Covid-19 et tendent avec l'indispensable engagement des citoyens, au respect des gestes barrières, à renverser la vapeur en évitant les relâchements qui ont engendré cette situation complexe. En attendant des jours meilleurs, les commerçants, autant que les citoyens, essaient de surmonter cette période difficile, du mieux qu'ils peuvent. Les commerçants ont été contraints de recourir à toutes les techniques possibles pour écouler leurs marchandises. Passant du rabais aux soldes, et à une grande adaptation aux horaires de fermeture, qui coïncident avec le rush des clients habituellement, recourant à des innovations, notamment dans le domaine de la livraison. Pour leur part, les citoyens, déboussolés par ces nouvelles dispositions, ne savent plus sur quel pied danser. La fermeture des commerces leur impose de réorganiser leurs journées, pour concilier les horaires de travail et le temps dédié aux obligations et aux courses quotidiennes. D'autre part, le peu d'oxygène que trouvaient les familles dans les espaces de détente et de sports, a été sacrifié pour préserver la santé des citoyens. Une situation qui implique un renforcement des principes de solidarité et du vivre ensemble, d'autant plus que nul ne peut savoir jusqu' à quand cette situation va se prolonger. Il est clair dans ce cas de figure, que l'action de la société civile et des associations s'avère de première utilité pour compléter l'action du gouvernement, et apporter un soutien des plus précieux aux «sinistrés» de cette conjoncture.