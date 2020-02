Les commerçants de la ville de Fréha, à une trentaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, ont observé un sit-in devant le siège de la mairie pour réclamer la mise en application d'un nouveau plan de circulation pour cette localité qui commence juste à prendre son élan de développement. Selon les représentants de ces derniers, des rencontres ont eu lieu, l'année passée avec les services de la wilaya, de la daïra et de l'Assemblée populaire communale ainsi que celle d'Azeffoun, pour trouver des solutions. En effet, explique le même représentant, une solution a été dégagée, à savoir l'application d'un nouveau plan de circulation dans les six derniers mois de l'année écoulée. Après les six mois, le constat est éloquent. Aucune esquisse d'un quelconque plan de circulation n'a été mise en application. Chose pour laquelle, les mêmes commerçants et leurs représentants sont revenus à la charge. Une rencontre a eu lieu avec le président de l'APC de Fréha. Une autre promesse a été donnée pour la mise en route de ce plan mais qui ne se concrétise pas encore. En fait, ces derniers expliquent que les nouveaux réaménagements des arrêts de transports dans la ville de Fréha a grandement été en défaveur des commerçants. Installés là où il y a donc de l'affluence grâce à la présence des arrêts, les commerces se retrouvent vides après la délocalisation de ces stations.

Aussi, ces derniers réclament la mise en application d'un plan de transport qui prenne en considération ce point vital pour l'activité commerciale dans cette ville qui commence à prendre un véritable élan de développement grâce à ce commerce florissant justement. Les commerçants demandent, ainsi, une répartition équitable des arrêts. Actuellement, certains endroits étouffent à cause de la présence de plusieurs arrêts, alors que d'autres se vident pour leur absence. Ils citent en exemple la multitude des stations présentes près du lycée, alors que dans d'autres endroits de la ville, des commerces ferment à cause de l'absence d'affluence. Pour sa part, le maire demande aux commerçants d'accepter le plan de circulation mis au point. Ce dernier est, semble-t-il, défavorable à certains groupes qui continuent d'en réclamer un autre. Enfin, il est à noter que toute la wilaya de Tizi Ouzou souffre de l'absence d'un plan de circulation qui prenne en compte toutes ces contraintes. L'urbanisation anarchique qui a régné, durant des décennies, a engendré des difficultés énormes pour la mise au point d'une ligne de transport adéquate. La mise en application d'un plan, il y a quelques années, n'a pas donné les résultats escomptés. C'est pourquoi, un autre plan est en élaboration au niveau des services de la wilaya. L'organisation du transport ne peut pas se faire en ville, sans prendre en compte les points de départ au niveau des communes; car c'est à ce niveau que la désorganisation est totale.