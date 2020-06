Une cinquantaine de commerçants de la ville de Bouira ont organisé un sit-in devant le siège de la wilaya avant d'être reçus par le secrétaire général. Ces commerçants sont sortis de leur mutisme et exigent des solutions immédiates à leur situation « devenue insupportable» selon l'un d'eux. «Depuis maintenant trois mois nous sommes sans ressources, mais obligés d'honorer des loyers et les impôts.

Le manque à gagner est tel que beaucoup vont mettre la clé sous le paillasson» ajoute notre interlocuteur. En effet et depuis mars dernier, les commerces d'habillement, de maroquinerie, de restauration... sont fermés dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Covid 19.

L'habillement, la maroquinerie, les bijoutiers, les vendeurs de meubles... sont autant d'activités qui, par le passé prenaient leurs vacances en été en raison du manque de clientèle. Comme chacun le sait, les mesures ont été allégées et d'autres activités ont été autorisées. «Nous nous sommes soumis aux directives, mais les pouvoirs publics peuvent nous astreindre aux mêmes mesures appliquées aux autres commerces qui activent.

Nous pouvons appliquer les recommandations à nos clients et à nous-mêmes» déclare le porte-parole du collectif reçu par le secretaire général de la wilaya. Un vendeur de glace dit avoir perdu son année: «Je travaille aux mois de mai, juin, juillet si la situation perdure, c'est toute mon année qui est perdue. Cette activité nourrit ma famille» affirme Hakim.

Pourquoi continuer à interdire le transport public urbain quand on autorise les taxieurs. Comment interdire la sortie après 19 heures quand pendant toute la journée, des chaînes et des bousculades sont constatées autour du lait, de la semoule et autres friandises traditionnelles.

Même le marché des fruits et légumes, dont nous ne cessons de rappeler le danger et qu'aucun responsable ne veut fermer par crainte de la réaction des commerçants, vient d'être doté d'un couloir de fortune et qui désinfecte les clients entrants.

Profitant de cette situation difficile pour tous, certaines langues tentent d'établir des ponts entre le confinement et l'interdiction de l'utilisation des mosquées en affirmant que l'interdiction de sortie à partir de 19 h vise surtout les mosquées.

Cette frange qui aime nager dans les eaux troubles ne rate aucune occasion pour discréditer les pouvoirs publics. Les services de police font de leur mieux, mais seule l'adhésion de tous et de toutes permettra de barrer la route à ce virus qui a fait plus de 2 millions de morts à travers le monde. Avant que cela ne soit trop tard, la wilaya de Bouira et ses responsables doivent se ressaisir surtout que pour les spécialistes, le Covid-19 peut revenir dans une pandémie encore plus grave.