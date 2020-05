Les commerçants de la wilaya ont fait preuve d'un civisme remarquable, en se pliant volontiers à cette mesure préventive prise dans le sillage de la batterie de mesures visant à freiner la propagation du coronavirus. Cette mesure est entrée en vigueur sur tout le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou depuis dimanche dernier. Le directeur du commerce de la wilaya a beaucoup insisté sur la nécessité de respecter cette mesure. Le même responsable a précisé qu'un dispositif a été mis en place pour le contrôle du respect scrupuleux de cette mesure. Il a précisé que c'est une initiative qui s'impose de fait, pour tenter d'empêcher que le virus se propage, «car les commerçants sont la catégorie de personnes qui est en contact permanent avec un maximum de citoyens, d'où la nécessité de se prémunir et de protéger tous les clients et les consommateurs». Le même responsable a ajouté qu'un dispositif a été également mis en place pour procéder régulièrement et veiller au respect scrupuleux de cette directive, qui doit être appliquée par l'ensemble des personnes qui exercent une activité commerciale durant les horaires d'ouverture. De même que les contrevenants seront systématiquement sanctionnés, a-t-on appris en outre. La population de la wilaya de Tizi Ouzou a accueilli avec un grand soulagement cette mesure qui peut constituer une première étape vers la généralisation du port des masques par l'ensemble des citoyens. Il faut rappeler dans le même sillage que des dizaines d'ateliers de confection et de couture, dans les quatre coins de la wilaya, se sont mis, depuis plusieurs jours, à la fabrication de ces bavettes et ce, dans le même ordre d'idées des actions de solidarité et de mobilisation, mises en branle dans le sillage de la lutte contre le coronavirus. De nombreux ateliers de confection relevant du secteur privé n'ont pas hésité à se mettre de la partie afin de permettre d'assurer une couverture maximale des besoins locaux en bavettes. C'est le cas dans plusieurs localités, dont Tigzirt et Azeffoun où il a été enregistré le plus grand nombre de patients atteints du coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dans la même foulée, un responsable de la direction de la formation professionnelle de la même wilaya a indiqué, hier, que de nombreux centres de formation seront désormais mobilisés pour également renforcer la production des bavettes, des camisoles et des combinaisons au profit du personnel de la santé.