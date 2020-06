Comme annoncé lors de l’une de leurs correspondances, les commerçants de la ville de Béjaïa ont initié, hier, un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya, afin de demander la réouverture de leurs magasins. Venus des différentes communes de la wilaya de Béjaïa, les commerçants ont tenu à observer, hier, un rassemblement de protestation devant le siège de l’exécutif pour exprimer leur « ras-le-bol » de cette situation pénalisante qui perdure depuis plus de deux mois, en raison du confinement partiel décidé par les pouvoirs publics, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Les commerçants frondeurs revendiquent ni plus ni mois que « la réouverture de leurs magasins dans les plus brefs délais ». Les contestataires ont fait valoir leur inquiétude quant au devenir de leurs activités commerciales après les pertes financières importantes subies de plein fouet, en raison de la fermeture forcée depuis le 14 mars dernier pour éviter la propagation du coronavirus. Une délégation des commerçants devait être reçue par les autorités de la wilaya. Il s’agit, expliquent les frondeurs, de trouver les voies et les moyens d’assurer une activité commerciale, tout en respectant les mesures barrières, ce à quoi les commerçants s’engagent à appliquer, l’essentiel étant de parvenir à la relance de l’activité commerciale. Ce sera l’occasion aussi, pour d’autres, d’aborder les questions liées aux indemnisations, qui pourraient intervenir par des mesures d’ordre économique à même de sauvegarder les revenus de ces commerçants.