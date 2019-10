Les personnalités des médias et de la politique ont été émues par la mort de Ali Fodil, P-DG du Groupe Echourouk, décédé jeudi à l’âge de 63 ans. Les condoléances affluent ! Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. «C’est avec une profonde tristesse et affliction que j’ai appris le décès du frère journaliste Ali Fodil, P-DG du Groupe Echourouk et en cette douloureuse circonstance, nos pensées vont à sa famille, aux travailleurs du Groupe Echourouk et à l’ensemble de la corporation qui a perdu l’un de ses éminents journalistes, qui ont su occuper une place de choix dans le paysage audiovisuel privé grâce à leur travail et à leur sérieux », a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi, a lui aussi présenté ses condoléances à la famille de Ali Fodil. «Affligé par le décès d’Ali Fodil, P-DG du Groupe Echourouk», le ministre de la Communication «présente à la famille du défunt ses sincères condoléances et l’assure de sa profonde compassion, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis et de prêter réconfort à sa famille», lit-on sur le site du ministère de la Communication. Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a également adressé un message de condoléances à la famille Fodil. Le défunt comptait parmi «cette élite médiatique pionnière» et parmi «les journalistes qui se sont acquittés, des années durant, de leur noble mission avec engagement, dévouement et professionnalisme», a écrit Goudjil dans son message.