Depuis la mise en application des nouvelles mesures contre la propagation du Covid-19, les citoyens à Constantine semblent y adhérer d’une manière très sérieuse, ayant eux-mêmes constaté une hausse vertigineuse des cas de contamination. Plus conscients, en effet, les Constantinois ne se séparent plus de leurs bavettes même au sein de leurs véhicules. Ils se sont adaptés plus rapidement, cette fois-ci, aux gestes barrières, à la distanciation notamment. Certains évitent même de prendre les transports en commun. «C’est plus sûr», disent-ils, ajoutant : «Sortir le moins souvent possible peut aussi contribuer à faire baisser les cas de contamination». Une prise de conscience salutaire ; devant permettre de mieux contrôler la situation actuelle. Néanmoins, il reste des personnes indisciplinées qui refusent de prendre au sérieux les mesures avancées par le gouvernement, d’où la mobilisation des forces de la Gendarmerie nationale qui ont lancé une importante opération de désinfection à travers la wilaya de Constantine, contre la propagation du Covid-19, en application des nouvelles directives. Le commandement de la Gendarmerie nationale a ainsi mobilisé de gros moyens humains et matériels, pour cette cause, tout en maintenant ses actions de sensibilisation à l’égard du citoyen. Cette intervention de la Gendarmerie nationale intervient dans le but de pousser les citoyens à prendre plus conscience de la gravité de la situation. Son implication contre la propagation, qui est supérieure à 1000 contaminations par jour intervient également pour assister les instances concernées qui semblent dépassées, notamment au niveau des centres hospitaliers de référence, car, sous d’autres cieux, cette mission relève des compétences des autorités civiles. La conjoncture a ainsi imposé l’engagement de ce corps d’élite dont le souci est la sécurité du citoyen. Dans son action, la Gendarmerie nationale a ciblé les lieux publics, les espaces à grande fréquentation, les établissements scolaires, les rues dépendant de sa compétence et les routes. L’opération est coordonnée, indique un communiqué de la cellule de communication de la Gendarmerie nationale, avec les autorités civiles. Dans sa correspondance et concernant les nouvelles mesures entrées en application, hier, les mêmes services avertissent que ces procédures ne signifient aucunement des sanctions contre le citoyen, mais bien au contraire, c’est dans son intérêt et l’intérêt de tous. Dans ce contexte, rappelons que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait annoncé des dispositions supplémentaires de renforcement des mesures de prévention et de protection, applicables à partir de mardi 17 novembre, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19. Il s’agit de mesures de confinement partiel à domicile de 20h au lendemain à 5 h du matin et applicables par les 32 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, M’sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa et Aïn Témouchent.