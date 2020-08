Soulagement à Constantine, après les dernières décisions prises par le gouvernement concernant l'ouverture des mosquées et des plages dont la date a été fixée à partir du 15 du mois en cours. Les citoyens sont ravis, en effet, de pouvoir profiter de quelques jours au bord de la mer, bien que beaucoup n'aient pas le temps suffisamment puisque la reprise du travail est pour la semaine prochaine. Mais c'est «mieux que rien», confie un employé de l'université 3 de Constantine, qui doit reprendre son travail la semaine prochaine. Il confie: «On a vécu des moments très difficiles même un repos de trois jours va nous permettre de souffler un peu, franchement c'est un soulagement de reprendre une vie normale, bien sûr avec les conditions qui s'imposent, à savoir le strict respect des gestes barrières pour rester en bonne santé». Pour ce jeune de 35 ans, «j'attendais ces nouvelles depuis des mois, pouvoir circuler, changer d'air, aller à la mosquée sont devenus pratiquement un rêve on ne se rend compte de l'aisance dans laquelle on vivait qu'après l'avoir perdu durant des mois, vivement l'air marin, qu'on ne pouvait que regarder de loin, Hamdoullah». Pour Manel, «c'est la grande joie, même si cela vient à la fin des vacances, on a vraiment besoin de déstresser, après presque 6 mois de confinement, de respirer la vie de nouveau». Abordé sur ce même sujet, un cinquantenaire nous déclare avec un beau sourire: «La mosquée m'a beaucoup manqué, j'ai vraiment envie et hâte de retrouver mon lieu de culte, cette impression de se sentir en paix avec soi-même, revivre sa spiritualité, franchement c'est merveilleux. J'espère seulement que les fidèles adhèreront pleinement aux conditions posées par le gouvernement et respecteront les consignes sanitaires pour qu'on ne soit plus obligé de refermer les portes des mosquées, j'en profite pour faire un appel aux citoyens, d'être un modèle pour les plus jeunes». Ainsi, comme nous avons pu le constater, les décisions prises par le gouvernement ont été une vraie lueur d'espoir pour les citoyens, aussi bien à Constantine que dans les autres villes du pays.