Le 19e vendredi se pointe sur fond d’une dynamique mobilisatrice qui se proposera comme un prolongement de sa précédente, à savoir la marche grandiose du 18e vendredi. La marche précédente a été émaillée par une mobilisation qui se voulait « identitaire » par excellence, c’est ce qui a fait que le 18ème vendredi était un peu particulier et délicat à la fois à cause des malentendus qui ont trait à la problématique de l’emblème et du drapeau en même temps. Le Mouvement populaire, né de la dynamique et de l’élan du 22 février, a eu à faire à une situation chargée et électrique à cause des appréciations qui ont participé au flou et le brouillamini par rapport au thème brûlant et sensible, à savoir celui de l’identité. La dynamique du Mouvement populaire garde dans son ensemble son «étincelle» mobilisatrice, elle ne faiblit pas, ce qui rend cette dynamique populaire une sorte d’interface incontournable avec les véritables protagonistes qui détiennent le pouvoir effectif. Le prochain vendredi aura, selon toute vraisemblance, à rappeler les points nodaux et les objectifs du Mouvement populaire, c’est-à-dire revenir aux exigences d’un changement qui coupera court avec le système et ses succédanés. Il faut rappeler que c’est pour la première fois que le Mouvement populaire vient de subir des arrestations aussi musclées par les forces de l’ordre lors de la marche du vendredi précédent. La marche de vendredi prochain sera inexorablement caractérisée par des slogans et des pancartes qui seront hissées par les manifestants où sera exigée la libération des détenus du vendredi précédent et de tous les détenus politiques.

Le vendredi prochain coïncide avec les tractations en cours de la classe politique dans toutes ses variantes confondues, il s’agit de trouver une issue à la crise et à l’impasse politique en enclenchant des rencontres et des convergences pour débattre de l’impérieuse nécessité d’aller vers une forme de négociation pour certains et un compromis pour d’autres. Le Mouvement populaire est face à cette épreuve lancinante et décisive, à savoir de se proposer comme une entité structurée et organisée pour pouvoir dialoguer et débattre des initiatives en mesure de dissiper les blocages et les entraves quant à une transition sereine et calme vers un changement démocratique et social. L’enjeu se corse, les possibilités d’une issue salvatrice restent minimes dans la mesure où le système n’offre pas des garanties susceptibles de favoriser un climat d’apaisement qui ramènera le mouvement populaire à se faire entendre d’une manière organisée à travers des représentants crédibles et de poids à la fois.

Le 19e vendredi sera le moment qui cristallisera le tournant décisif d’une étape qui sortira du statu quo hérité de l’ancien système de l’oligarchie et ses stigmates qui continuent à faire leur effet. Le 5 juillet est à nos portes, le mandat du chef de l’Etat par intérim s’achève le 9 du mois prochain, tous ces éléments militent pour une nouvelle donne politique qui va influencer la dynamique du mouvement populaire pour se recentrer et de dégager des mécanismes qui vont permettre à la classe politique et le pouvoir effectif, à savoir l’institution militaire à mettre en place une espèce de plate-forme voire une feuille de route capable de créer une convergence de toutes les forces vives dans la perspective de dépasser le statu quo et l’impasse qui caractérise l’Etat et la société. L’opportunité politique se présente comme étant un élément participant dans un long processus visant le dénouement de la situation politique et aussi un gage d’une nouvelle dynamique qui va permettre au mouvement populaire d’aller de l’avant vers d’autres formes plus organisées et étayées en termes de revendications et de mobilisations autour des questions cruciales de changement et de la transformation de la société à travers des choix sociétaux en synergie avec les exigences de la situation et des attentes de la majorité du peuple qui aspire à mettre en place les fondations d’une Algérie libre et démocratique .