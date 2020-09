Les coordinateurs de délégations de wilayas de la région est du pays, relevant de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) ont été reconduits, hier, à la tête de leur coordinations. La cérémonie s’est tenue au niveau de l’hôtel Majestic de Annaba. Ont été présents au processus de renouvellement de confiance, les délégués des wilayas de l’Est, Annaba, El Tarf, Tébessa, Souk Ahras et Guelma. La cérémonie de reconduction des ex-délégués de wilayas, a été présidée par Milat, vice-président de l’Autorité nationale des élections et Ali Draâ, membre du bureau central et chargé de communication de l’Anie. L’événement intervient à deux jours de l’anniversaire de la création de «l’Autorité nationale indépendante des élections », le 15 septembre 2019, ont souligné les intervenants dans leurs allocutions respectives. Ce renouvellement de confiance, décidé par Mohamed Charfi, président de l’Anie, dira Abdelhamid Milat clarifiant qu’il s’agit « d’un renouvellement de confiance et non d’une installation. Car ils ont été installés, lors de la présidentielle du 12/12/2019 ». Ce renouvellement est un remerciement et une reconnaissance pour les efforts que ces délégués ont fourni, lors des échéances précédentes », a-t-il déclaré. Abdelhamid Milat a rappelé le contexte politique délicat au cours duquel a eu lieu la présidentielle de 2019. Reconnaissant la lourdeur de la mission qui avait incombé exclusivement à l’Autorité nationale indépendante des élections et surtout ses délégués à travers toutes les wilayas du pays. Mettant ainsi, leur dévouement pour mener à bien cette présidentielle qui s’est soldée par l’élection d’un président de la République. Les intervenants respectifs, Abdelhamid Milat et Ali Deraâ, ont fait savoir chacun à son tour que, ce prochain référendum relève d’une étape primordiale dans le sens où sa réussite permettra la mobilisation des énergies nécessaires pour le développement du pays dans tous les domaines. Mettant en arrière-plan, pour cette réussite, l’héritage historique de la guerre de Libération nationale, mais surtout les voies du mal qui s’élèvent pour l’échec du processus, et de facto, l’échec de l’édification d’une nouvelle Algérie.