Le nouveau ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, qui a succédé à Abdelhakim Belabed, est face à une situation délicate. Il devrait gérer le cumul de problèmes que lui ont légué ses prédécesseurs à la tête du secteur.

Après les enseignants du primaire, c’est au tour des corps communs de l’éducation de revenir à la charge. Le Syndicat national des corps communs et des ouvriers professionnels de l’Education nationale (Snccopen), vient de rendre public un communiqué dans lequel il annonce une grève nationale de deux jours, les dimanche 23 et lundi 24 février prochains, ponctuée de sit-in devant les différents sièges de wilayas.

Dans le même document, le syndicat a appelé la tutelle à remédier «concrètement» à leur situation socioprofessionnelle, qualifiée de «déplorable».

Les membres du bureau national du Sccopen souhaitaient que leur tutelle prenne en considération leurs revendications. Ils réclament, selon le même document, «l’augmentation de la prime de rendement de 30% à 40% comme les autres corps de l’éducation et exigent de recevoir cette prime en plus de celle pédagogique avec effet rétroactif.

Ils demandent également, «la permanisation» des travailleurs, ainsi que la suppression des articles 19 et 22 de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la Fonction publique».

Par ailleurs, il y a lieu de noter que le syndicat a, selon toujours le même document, tenu à relever un problème de déficit « flagrant » de travailleurs.

En cas de la non-satisfaction de sa plate-forme de revendications, le syndicat menace « de changer son comportement revendicatif », en optant «pour la radicalisation de son mouvement», précise le communiqué du Scoopen.

Les signataires dudit document ont dénoncé «la marginalisation» que subissent les ouvriers professionnels, les employés des laboratoires et les agents de sécurité du secteur de l’éducation depuis des années.

Les membres du bureau national du Sccoopen ont, non loin de cette optique, tenté de justifier leur décision de recourir à la grève en soulignant que «les corps communs attendent depuis 7 ans exactement les promesses non tenues par la tutelle».

Faisant ainsi allusion à la situation d’être dans l’obligation de recourir à la pression pour que les choses avancent pour les travailleurs des corps communs, les représentants des protestataires ont, toutefois, tenu à affirmer leur disponibilité pour le dialogue. «Notre syndicat est prêt pour entamer un dialogue avec la tutelle dans le but d’une régularisation équitable et la résolution de tous les problèmes des ouvriers professionnels, des laborantins et des agents de sécurité du secteur de l’éducation», a-t-on pu lire dans le communiqué du Snccopen.