La pandémie du Covid-19 a sérieusement impacté plusieurs secteurs économiques. L'operateur national énergétique, Sonelgaz et ses filiales de distribution et de commercialisation, enregis-

trent des créances auprès des clients. En effet et depuis l'apparition du virus, la SDC de Bouira évite de recourir aux coupures pour récupérer ses dettes auprès des clients. Cette décision qui honore son acteur, a des répercussions sur l'équilibe financier de la société. Pour rappel et en raison de la situation financière préoccupante du chiffre important atteint par les créances détenues sur les abonnés ordinaires, administrations, APC et secteur privé et dont le montant est de l'ordre de 1 664 MDA (millions de dinars), la concession de distribution de Bouira invite ses abonnés débiteurs à s'acquitter de leurs redevances dans les meilleurs délais. Une grande partie de ces créances est détenue par les clients ordinaires (domestiques) et qui s'élèvent à 824 MDA, ce qui représente 50% du montant global des créances (1 664 MDA).

En seconde position, figurent les administrations pour un montant de 427 MDA ce qui représente 26% du total des créances. Les APC, pour leur part, totalisent 199 MDA, soit un total de 47% des créances sur les administrations. Le secteur privé arrive à la 3e place et ferme le podium avec un montant de 413 MDA, ce qui représente 24% du montant global des créances. Depuis quelques jours, les entreprises en charge de la réalisation de plusieurs DP à travers la wilaya, se plaignent de n'être pas payées et sont quelquefois amenées à arrêter les travaux de raccordement. Le projet concerné par la réclamation des entrepreneurs s'inscrit dans le cadre du programme de l'Etat des D.P (distribution publique) et extension des D.P, le R.A.R du P.C (Reste à réaliser du programme complémentaire) ainsi que le programme C.g.s.c.l (Caisse des garanties et de solidarité des collectivités locales).

La consistance physique se résume à la réalisation de 900 km qui permettront le raccordement de 9 160 foyers et leur alimentation en gaz naturel, à travers 79 localités. 120 soumissionnaires ont répondu à l'avis d'appel d'offres. Concernant l'électricité, le projet, entre dans le cadre du programme de l'Etat de l'électrification rurale du R.A.R «Reste à réaliser» de la 2ième tranche du programme quinquennal 2010-2014 et du programme complémentaire «P.C». Le programme comprend la pose de 212,777 km de câbles permettant ainsi à 2 706 foyers de s'alimenter en électricité à travers 108 localités. « Nos chantiers ont besoin de matière première, d'argent pour payer la main-d'oeuvre et les différents intervenants, et nous sommes tenus par les délais.» «Nous détenons plusieurs situations au niveau de la SDC, qui ne sont toujours pas honorées d'où notre incapacité à continuer à travailler», nous confie un gazier en charge de la réalisation de deux distributions publiques. Parce que la société continue à dépendre administrativement et financièrement d'une autre wilaya (Blida), les budgets alloués à ces projets auraient été transférés à la direction régionale, qui se chargera par la suite de régler les différentes factures des travaux. Jusqu'à la semaine dernière, seules les situations arrêtées avant le mois de mai étaient honorées. Dans le cadre du programme du Cgscl (Caisse des garanties et de solidarité des collectivités locales) lancé par la concession de distribution de Bouira, les travaux ont été entamés par les entreprises sous-traitantes pour la réalisation de 9,424 km sur 212 km prévus, permettant à 101 foyers sur les 2 706 (prévus) de se raccorder en énergie électrique. L'enveloppe financière allouée à ce projet est de l'ordre de 532,183 MDA.

Les travaux ont démarré pour les localités de Dechmia-Centre, Hammadia, Ouled Yekhlef et Ouled Amar, relevant de la commune de Dechmia avec la réalisation d'une ligne de 5,2 km pour le raccordement de 58 foyers enénergie électrique. Chekra et Beni Yekhlef relevant de la daïra de M'Chedallah: réalisation d'une ligne d'une longueur de 2,5 km permettant à 25 foyers de s'alimenter en électricité. Dans la commune de Raouraoua, daïra de Birghabalou la réalisation d'une ligne de 1,724 km pour le raccordement de 18 foyers en électricité, dans la localité d'Ouled Rebh.

S'agissant toujours du fournisseur énergétique, plusieurs régions continuent à souffrir de la baisse de tension. C'est le cas précisément de la commune de Chorfa et du quartier à forte densité d'Amzaourou, où les citoyens réclament un transformateur. «Les personnes bénéficiant de la force motrice, de 380 volts sont les seuls qui ne subissent pas en cet été très chaud du manque d'énergie», nous confie un habitant de ce quartier. La situation est identique pour Arafou, Thadarth, Iharkane, dans la même commune et dans les communes avoisinantes comme Aghbalou. Pour ne pas minimiser les efforts du fournisseur énergétique, la direction de distribution de Bouira, et pour répondre dans les meilleures conditions et parer à toute éventualité en énergie électrique, en cette période qui connaît une croissance importante de la consommation, pour réussir et éviter les scénarios des exercices précédents, la direction de distribution de Bouira et selon un communiqué transmis par la chargée de consommation, Widad Benyoucef, prépare comme chaque année le passage en été en réalisant un volume important de projets de renforcement des ouvrages électriques existants, créations de nouveaux postes et de réhabilitation du réseau électrique existant.

Le fournisseur national d'énergie dispose d'un nombre global de 2 800 postes transformateurs sur tout le territoire de la wilaya, un nombre supplémentaire de 70 postes est prévu pour l'été 2020 dont 26 sont déjà réalisés et mis en service dans une première étape, le taux de réalisation actuel étant de 37,14%. Par ailleurs, 84 opérations de réhabilitation du réseau électrique sont prévues aussi pour l'été 2020, dont six sont réalisées. L'enveloppe financière allouée à ce projet est évaluée à 1 829,137 MDA (millions de dinars). Il convient de relever la mobilisation de l'ensemble de tout le personnel concerné, afin que le rythme des réalisations soit soutenu et finalisés les travaux restants dans les délais prévus pour assurer un bon passage de l'été. Etant donné que l'énergie est la locomotive du développement, il y a lieu de souligner les efforts des autorités locales pour l'octroi du foncier pour l'implantation des postes transformateurs et aussi la levée de cinq oppositions des propriétaires terriens pour le passage des lignes électriques au niveau de Taourirt, Ahnif, Ahl El Ksar, Bechloul, Sour El Ghozlane et Lakhdaria en vue d'accélérer la cadence des travaux afin de respecter les délais de réalisation prévus.