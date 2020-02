«SOS». Les habitants du bidonville «Oued el Hamiz » (Hammadi) dans la banlieue est d’Alger demandent leur relogement. Les 105 familles habitant ce bidonville attendent d’être relogées depuis plus de 2012. «On devait être relogés en 2007, depuis rien…», dénoncent ces habitants, dont un groupe est venu, hier, à la rédaction de L’Expression pour lancer ce cri de détresse. Car, selon leurs dires, il y a eu plusieurs opérations de relogement dans les environs de leurs habitations, mais «nous avons toujours été exclus ». Pourtant, «au niveau du bureau de construction et de l’urbanisme de Hammadi, on nous affirme à chaque fois qu’il y a 250 logements finis qui nous sont réservés», soutiennent-ils. «Mais la réalité fait que l’on soit toujours entassé dans nos baraques», pestent-ils. Ces familles ont organisé plusieurs actions de protestation, dont un sit-in de plus de 17 jours devant le siège de la commune de Hammadi. «Il a fallu que l’on ferme le siège de la mairie pour être entendu par les remplaçants locaux», dénoncent-ils. Cette action leur a, ainsi, permis de rencontrer le chef de daïra de la circonscription administrative de Khemis El Khechna. «Elle nous a écoutés. Elle s’est engagée à régler au plus vite notre situation, dès que les travaux de revêtement extérieur des nouveaux bâtiments seront finis», racontent-ils. «Nous n’avons, cependant, reçu aucun écrit qui garantit cette parole qui tarde à être concrétisée», poursuivent-ils. Ils appellent les autorités compétentes à intervenir pour mettre fin à leur calvaire. «Il y a des logements prêts qui risquent d’être endommagés par le temps alors que l’on continue de vivre dans des conditions inhumaines», regrettent-ils. «Sauvez-nous… !», concluent-ils leur appel à l’aide.