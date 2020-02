La relance de la grève cyclique de trois jours par semaine, déclenchée depuis le 8 janvier dernier, par la Coordination nationale des enseignants du cycle primaire, n’a pas laissé les parents d’élèves ni les syndicats indifférents. Ainsi, le président de l’Association nationale des parents d’élèves (Anpe), Khaled Ahmed, a appelé le nouveau ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, à «ouvrir les canaux de dialogue avec les enseignants grévistes, dans l’intérêt de nos enfants».

De son côté, le Syndicat des professeurs d’enseignement secondaire, le Snapest, a considéré que «la perturbation des cours durant trois jours par semaine peut impacter l’apprentissage des élèves», interpellant par la voix de son coordinateur, Meziane Meriane, le ministère de tutelle à «trouver des solutions aux revendications des enseignants du primaire et ce dans l’intérêt de l’élève.» L’appel au dialogue lancé par l’Anpe et le Snapest, faut-il le noter, intervient à l’heure où le bras de fer opposant les enseignants du primaire à leur tutelle continue, et qu’aucune porte ne se dessine. L’entame des négociations demeure aujourd’hui plus que nécessaire pour sortir l’école de la crise qui impacte grandement le programme scolaire et qui prend en otage les élèves depuis déjà le mois d’octobre dernier. D’ailleurs, les parents d’élèves soucieux de la scolarité de leurs enfants ne cessent, de leur coté, de déplorer les interruptions répétées des cours, à chaque grève observée dans la capitale ou ailleurs. Ils se disent «plongés dans l’angoisse», vu que les grèves observées par les enseignants de ce palier «se succèdent» au détriment de l’intérêt des élèves du primaire, notamment ceux qui s’apprêtent à passer les épreuves de fin, de cycle, ce qui «accentue la crainte» de leurs parents qui les a poussés à lancer un appel à tout un chacun de faire preuve du sens des responsabilités. Ils ont ainsi réitéré leur appel à l’adresse des enseignants grévistes, «à placer l’intérêt de l’élève au-dessus de toute considération».

Dans ce sillage, le président de l’Anpe a estimé que «la grève est certes, un droit constitutionnel, mais il ne doit pas se faire au détriment de l’élève», appelant les enseignants grévistes à «faire preuve de sagesse et de clairvoyance». Estimant que les enseignants «sont en droit de réclamer l’amélioration de leurs conditions de travail et la concrétisation de leurs revendications socio-professionnelles», les parents d’élèves ont souligné toutefois que «ces revendications ne doivent pas se faire au détriment du système éducatif jusqu’à mettre en péril l’avenir des élèves.» De leur côté les enseignants campent toujours sur leur position. Ils affichent toujours leur détermination à poursuivre leur action en l’absence de réponses satisfaisantes de la tutelle à leurs revendications.