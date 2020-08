Il est quasiment impossible d'anticiper le Covid-19. Aucun dirigeant du monde, aucun think tank et aucun analyste, n'ont vu venir cette pandémie paralysante qui fait de l'avenir des nations un abysse d'incertitudes. Comme partout ailleurs, nous retrouvons en Algérie, peu à peu, notre liberté de mouvement: réouverture des plages, des mosquées et des lieux de détente. Paradoxalement, les éléments épidémiques repartent à la hausse dans notre pays, ce qui signifie que nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle vague. Avec cette absence de perspectives, il y a en revanche, une certitude: les conséquences de la crise ont été bien plus que sanitaires, mais autant économiques et sociales qu'humaines. Si le Premier ministre a regretté une faible célérité dans l'exécution de la feuille de route par les walis, avouant ainsi un semi-échec durant ces mois d'exercice sur le terrain, c'est qu'il a toutes les raisons d'évoquer un état de grâce. Jamais depuis l'indépendance du pays en 1962, un gouvernement n'a été soumis à une situation aussi complexe.

Déjà amoindrie par la chute brutale des prix du pétrole subie en 2014, la situation économique s'est gravement détériorée au cours de cette année 2020 par une série de chocs pour frôler la zone rouge avec la crise sanitaire. Mais cela n'exonère pas indéfiniment l'Exécutif de ses responsabilités.

Il faut bien que ce temps de grâce se termine un jour. Après 6 mois d'un pénible exercice sur le terrain, Djerad a fignolé son tableau de bord lors de la rencontre avec les walis. Il a identifié les faiblesses, sérié les problèmes et définit les priorités. Il va falloir maintenant repartir du bon pied car les ingrédients d‘une rentrée sociale difficile sont là. Comme mesure urgente, le Premier ministre a incité les walis à l'impérative ouverture d'un dialogue avec les citoyens «avant d'imposer toute idée dans la résolution des questions soulevées sur le terrain».

Cela suffira-t-il? La réponse est évidente: non! Le risque de reproduire les mêmes erreurs du passé n'est pas exclu avec, notamment le recyclage de la faune des courtisans mus par des intérêts bassement matériels. Au moindre signal de -monsieur le wali-, les trompettes de la flagornerie vont retentir comme au bon vieux temps pour rameuter les prédateurs au festin du moment. Il faut d'abord trouver des interlocuteurs crédibles, animés d'une volonté sincère d'entretenir le dialogue et de répondre aux réelles attentes des populations au niveau local. L'opération en cours de restructuration des associations, comporte certes, des risques de parasitage par le tout-venant de l'ancien régime, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut la brider. Il y a urgence d'une relance économique pour maintenir la cohésion sociale. Mais alors, une paix durable est-elle possible dans une société en proie à un chômage de masse, au désespoir et à la violence?

La société a besoin de vraies soupapes par l'ouverture des canaux de dialogue libres et transparents. C'est la seule démarche qui est viable pour restaurer la confiance entre les citoyens et leur Etat.

Tous les épouvantails possibles et imaginables, sécuritaire, économique ou social, ne suffiront plus à rehausser le moral des Algériens que vingt années d'illusionnisme ont profondément déçus. Les dégâts sont immenses. Parce qu'on a trop menti au peuple qu'il va falloir des années de reconstruction pour rétablir les ponts entre gouvernants et gouvernés.