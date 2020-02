La baisse de la criminalité et de la délinquance ne veut pas dire que la police de Béjaïa a chômé, bien au contraire, c'est le résultat de la multiplication de mesures préventives et de sensibilisation. Parmi les grands paris réussis par la police de Béjaïa, on note le démantèlement d'un réseau de trafic de voitures entre l'Europe et l'Algérie, composé de 36 personnes, de quatre nationalités étrangères dont deux Algériens, qui se sont rendus coupables de falsification de documents de pas moins de 31 véhicules, la saisie de 15 kg de kif traité, qui allaient être acheminés d'une wilaya du Sud pour sa commercialisation à Béjaïa, le démantèlement d'un réseau de 10 criminels, originaires de Béjaïa, Bordj Bou Arréridj et Bouira, auteur de 28 méfaits à travers la wilaya et l'arrestation d'un gang de huit individus, spécialisé dans le vol de motos. Tous les auteurs ont été placés en détention. La conférence de presse animée par le chef de la sûreté de wilaya, Tahar Belazoug, secondé par les principaux officiers, a débuté par la présentation d'un bilan chiffré. La lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, s'est conclue par l'enregistrement de 4 684 affaires criminelles et délictuelles attentatoires aux personnes et aux biens, dont 3 789 affaires solutionnées, impliquant 3 261 personnes.

Au registre de la lutte contre la toxicomanie, en sus, des arrestations liées aux 148 affaires ont été traitées, impliquant 200 personnes mises sous mandat de dépôt. Les services de lutte contre la drogue ont procédé à la saisie de 34 kg de kif traité, 19 plants de cannabis, 1,4 g de cocaïne et de 600 comprimés de produits psychotropes détournés de leur destination médicamenteuse. Deux meurtriers ont été arrêtés.

Il y a aussi d'autres délits comme le détournement des biens de l'Etat, les vols de véhicules et de motos, la corruption, les trafics d'influence, la cybercriminalité. Les services de la sécurité publique ont enregistré en 2019, 406 accidents corporels de la circulation, survenus à travers le réseau routier urbain. Des accidents qui ont causé la mort de 19 usagers de la route et des blessures à 509 autres. Les causes des accidents sont dues principalement au facteur humain et au non-respect du Code de la route, les agents du même corps de sécurité ont infligé 17 316 amendes forfaitaires et procédé au retrait de 6 819 permis de conduire à l'encontre des contrevenants au Code de la route. Au cours de l'année écoulée, le bureau spécial de réception des appels a reçu 29 380 appels téléphoniques sur les numéros verts (1548)

et (104) et celui de Police secours (17).

Il s'agit de 39 479 appels concernant les renseignements et l'orientation, d'intervention et de secours, signalements des accidents de la circulation et divers.

Ce nombre d'appels traduit la large diffusion du Numéro Vert pour la population ce qui dénote une prise de conscience chez le citoyen.