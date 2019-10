Les dentistes algériens auront désormais leur salon spécialisé. En effet, c’est à leur demande que les dentistes algériens, qui participaient régulièrement au Salon international du mobilier hospitalier et de l’équipement médical (Simem), organisent la première édition du salon « Dentalgiers’19 ».Ce premier Salon international des technologies et équipements dentaires, le « Dentalgiers’19 », se tiendra du jeudi 24 octobre 2019 au samedi 26 au niveau du prestigieux Palais de la culture, une structure qui domine majestueusement la baie d’Alger. Bénéficiant du soutien effectif du Comda (Conseil de l’ordre des médecins dentistes d’Algérie), ce salon se veut être un « carrefour privilégié des professionnels du secteur ». « Dentalgiers’19 », qu’organise le professionnel événementiel « Krizalid’or », bénéficie également de l’organisation rigoureuse du Simem lequel, il faut en convenir, jouit d’une très bonne notoriété internationale, et ce, depuis 1998, date de sa création à Oran sous l’appellation « Siemm » avant de se déplacer en 1999 à Alger pour prendre le nom de « Simem ». Cet événement offre l’occasion de mettre autour d’une même table tous ceux qui oeuvrent pour une médecine performante et sûre dont les dentistes. L’objectif premier de « Dentalgiers’19 » est de proposer à la profession une nouvelle vision de la dentisterie résolument moderne tournée vers l’avenir, comme le prouve le panel d’experts mobilisés et les représentants qui proposent aux dentistes des informations, des solutions et des formations novatrices, tant sur le plan clinique qu’économique. Le programme de cette manifestation s’annonce « très riche », selon le Comité d’organisation du salon dont les membres ont planifié une quinzaine de conférences scientifiques innovantes s’articulant autour de thématiques dentaires et d’équipements « nouvelle génération » en matière de radiologie dentaire, de fauteuils et unités dentaires, d’électro-équipements, de prothèses et implants et sur bien d’autres aspects professionnels encore.Des ateliers sont également au menu de cette première édition qui verra les exposants organisateurs de ces workshops, dotés d’une approche « pratico-pratique » pour une application directe. Cet événement est réservé aux professionnels de la santé, principalement les praticiens du secteur dentaire. Les étudiants des filières dentaires sont également admis en particulier, en visites encadrées par des enseignants du domaine. Une vingtaine de pays sont inscrits pour leur participation. L’on compte ainsi, selon une liste arrêtée en avril 2015, pas moins de 34 représentants pour l’Algérie, 16 chacun pour l’Italie et la Chine, 15 pour l’Allemagne alors que les états-Unis seront représentés par quatre firmes et la France dans huit stands.