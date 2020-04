L'interdiction de circuler à partir de 19 heures à travers le territoire de la wilaya de Bouira ne fait pas que des heureux. Plusieurs secteurs d'activité subissent les répercussions de cette décision certes, favorable à l'arrêt de la prorogation du virus, mais qui gèle plusieurs secteurs d'activité. Hier, les dépanneurs se sont présentés devant le siège de la daïra pour exiger une solution à leurs soucis. «Il nous arrive de dépanner sur les axes routiers de Bouira des usagers résidant dans d'autres wilayas. Par peur de tomber sous l'effet de cette décision de ne pas circuler après 19 heures, nous sommes obligés de refuser ces transports malgré nous.

Cette activité est notre seul moyen de subsistance. Pour cela nous demandons des autorisations de déplacement entre les wilayas», nous confie un transporteur. Cette grogne touche aussi les transporteurs publics, les taxieurs qui enregistrent des manques à gagner. Sur un tout autre registre, le comité des donneurs de sang de Bouira lance des appels au profit de la wilaya de Bouira dont la banque du sang annonce une rupture totale de ses stocks. Tout en insistant sur le respect des mesures préventives, le docteur Sayah multiplie les appels à travers les ondes de la radio de Bouira.

Concernant toujours cette interdiction, les barrages érigés aux quatre entrées de la ville sanctionnent les usagers. Là aussi l'application aveugle et stricte des recommandations s'apparente à un abus. Un citoyen qui rentre en ville où il réside et qui arrive à 19 heures ne doit pas être sanctionné et accusé d'avoir violé le confinement obligatoire. Plusieurs usagers de la route se plaignent de la rigueur observée dans l'application de cette décision. Les autorités doivent agir au cas par cas, surtout que la sanction prévoit une amende par voie judiciaire de 3000 DA et la mise à la fourrière du véhicule. Une autre catégorie de personne crie à l'injustice.

Depuis le confinement, la totalité des chantiers sont à l'arrêt. Les travailleurs journaliers sont réduits à la mendicité. Pour la situation de la wilaya de Bouira, signalons qu'un premier décès a été enregistré. Il s'agit d'un citoyen de Lakhdaria, couturier de profession qui confectionnait des bavettes qu'il a transportées à Blida. La wilaya a enregistré jusqu'à hier 13 cas. Quatre personnes seraient guéries et auraient rejoint leurs domiciles. 16 personnes ayant approché le défunt citoyen de Lakhdaria sont mises en confinement sanitaire et totalement isolées en attendant les résultats des prélèvements transmis à l'institut Pasteur.