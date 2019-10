«L’augmentation, de 3 à 5 ans, de l’âge des voitures était une revendication des citoyens, la voiture étant devenue aujourd’hui une nécessité et non plus un accessoire. Les citoyens se plaignent de la limitation à 3 ans de l’âge des voitures d’occasion. Nous le sommes tout autant car il y a consensus quant à l’infructuosité de la mesure», c’est ce qu’ont déclaré les membres de la commission des finances et du budget à l’Assemblée populaire nationale, qui ont appelé, dimanche, à la nécessité de porter à 5 ans au lieu de 3 ans l’âge des voitures d’occasion importées, et ce dans le cadre de la mesure prévue dans le projet de loi de finances PLF 2020.

Des membres de la Commission ont appelé à imposer une réduction des prix des voitures montées en Algérie et à la révision du cahier des charges pour «ne plus être dans le besoin d’importer des voitures d’occasion». Or, la réduction des prix des véhicules, dépend étroitement du taux d’intégration réalisé par les unités d’assemblage, qui est fixé à 15 % au bout de 3 ans, avant de passer à 40 % pour la 5e année. D’autant plus que pour arriver à ces taux, il est impératif de voir émerger un tissu d’équipementiers et de sous-traitants, aptes à soutenir une production annuelle à même d’impacter les prix. Ce qui n’est pas encore le cas en Algérie. Pour les observateurs, le grand paradoxe réside dans le fait, que d’une part, l’Etat ambitionne de relancer le secteur de l’assemblage, et lui donner les moyens de se développer, à travers les mesures annoncées récemment par la ministre de l’Industrie, et d’autre part, la réouverture de l’importation de véhicules de moins de 3 ans à 5 ans, qui vient contredire la détermination des pouvoirs publics à mettre en place les leviers nécessaires d’une réelle industrie automobile, a l’image de nos voisins, où il ne s’agit plus de commercer dans ce secteur, mais de coproduction. Par ailleurs, le retour à l’importation de véhicules d’occasion, dans une conjoncture financière aussi délicate, impose la disponibilité de budget conséquent, qui ne pourrait être possible qu’à travers des coupes budgétaires importantes, et ce en plus des conséquences que cette mesure pourrait avoir sur le marché parallèle des devises, et par conséquent sur la valeur de la monnaie, du fait que les consommateurs seront contraints de financer leurs importations, par fonds propres. Répondant à ces interventions, le ministre du Commerce a indiqué que l’importation des voitures touristiques de moins de 3 ans par les citoyens sur fonds propres conformément aux dispositions prévues dans le PLF 2020, était une « première étape », les pouvoirs publics devant étudier par la suite les résultats de cette opération.

D’autres députés ont proposé d’autoriser l’importation des voitures roulant au diesel, arguant dans ce sens que les unités d’assemblage de voitures en Algérie produisent elles aussi des véhicules à motorisation diesel. Ce à quoi, Djellab a affirmé que« l’importation exclusivement de voitures à moteur essence est une question tranchée et irréversible».