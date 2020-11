Non encore avalisé par le bureau de l'Assemblée, le projet de budget de l' APN, pour l'année 2021, sera soumis demain à la commission des finances de la chambre basse du Parlement. Le projet sera ensuite soumis à la plénière, selon la procédure réglementaire. La part du lion de ce budget de fonctionnement, soit plus de 50%, est consacrée à la masse salariale, les primes et les indemnités des députés. Les vice-présidents de l'APN ont refusé d'adopter ce projet. Pour cause: la prime de fin de mandat n'y était pas prévue, selon une source parlementaire. Ce privilège ainsi que d'autres demandes, sont derrière cette montée au créneau des membres du bureau de l'APN. Outre la prime de départ, les députés ont remis sur le tapis leur sempiternelle revendication. Ils réclament la comptabilisation des années de travail dans le secteur économique, le secteur privé ou dans les professions libérales dans le calcul des pensions de retraite des députés ayant cotisé régulièrement aux différentes caisses de la sécurité sociale, d'après la même source. Tous les députés, quelles que soient leurs responsabilités, bénéficient d'une prime de départ, en fin de mandat, d'une valeur de 3 millions de dinars.L'approche de la prochaine échéance électorale et l'éventuelle dissolution de l' APN seraient derrière cet empressement et cette fébrilité des députés à exiger d'introduire la prime de départ dans le budget de l'Assemblée populaire nationale. Les parlementaires disposent encore d'une marge de manoeuvre pour imposer leur demande, sachant que l'Exécutif a encore besoin d'eux pour promulguer la nouvelle loi électorale. La commission chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral a été déjà installée. Le chef de l'Etat avait indiqué, fin septembre dernier, que ladite commission disposait de deux mois et demi pour soumettre son travail. À titre de rappel, le mandat des députés devrait expirer en mai 2022. Par ailleurs, la même commission tiendra une réunion, aujourd'hui, consacrée à l'examen des amendements proposés au projet de loi de finances 2021. Le bureau de l'Assemblée avait transmis à la commission des finances et du budget, à l'issue de sa réunion tenue au courant de la semaine écoulée, 17 des 22 amendements proposés au PLF 2020. Les députés ont apporté quelques amendements à la copie initiale du gouvernement, portant sur la forme. Enfin utilisée comme une boîte aux lettres pour faire passer les lois les plus controversées, l' APN ne cesse de perdre de sa crédibilité depuis sa première législature pluraliste, en 1997. Depuis la révision constitutionnelle de 2008 ayant fait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels, les députés ont vu leur rémunération parlementaire doublée, par ordonnance présidentielle, avec des rappels d'une année. À cette indemnité principale, il faut ajouter une prime mensuelle d'hébergement, versée annuellement, une autre, mensuelle, pour la restauration. Le député bénéficie aussi de la prise en charge de sa facture de téléphone et de carburant. Quant aux présidents et rapporteurs des commissions permanentes, ainsi qu'aux neuf vice-présidents de l'Assemblée, il leur est accordé une rallonge financière en tant que prime de responsabilité et la prise en charge de leurs lignes téléphoniques fixe et mobile, y compris vers le réseau international.