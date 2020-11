Au deuxième jour des débats consacrés au projet de loi de finances2021, la majorité des députés de l'Assemblée nationale populaire a exhorté l'État à revoir les articles ayant un lien avec les impôts et les taxes prévus dans ledit texte. Un appel visant à l'allégement des charges sur les citoyens en cette conjoncture sanitaire. Si certains députés se sont contentés d'émettre des avis favorables audit projet, notamment en ce qui concerne son volet relatif à l'impérative diversification de l'économie nationale pour se libérer de la dépendance aux hydrocarbures, ils étaient beaucoup, hier, à s'opposer aux augmentations des taxes qu'ils jugent injustifiables du fait qu'elles touchent au pouvoir d'achat du citoyen, notamment en cette période de crise sanitaire. Dans son intervention, Djemaâ Rekkas du Mouvement populaire algérien (MPA), a d'emblée considéré que «le PLF 2021 est en contradiction avec le plan d'urgence du gouvernement qui promet de venir au soutien des familles démunies et des petites entreprises impactées par le Covid-19». Cela avant d'enchaîner que «certains impôts et taxes sont exagérés, et sont contradictoires avec la situation économique difficile que traverse le pays». Même son de cloche, chez la députée indépendante Zina Ikhlef, qui a estimé que «le PLF 2021 ne semble pas tenir compte de la déperdition du dinar», ajoutant que «les nouvelles taxes prévues dans le texte pèseront négativement sur le pouvoir d'achat du citoyen et sur la marge bénéficiaire des commerçants, qui sont en train d'endurer de grosses pertes induites par la crise sanitaire». Elle a également appelé à la nécessité de revoir certains articles du PLF 2021, entre autres ceux prévoyant l'instauration de l'impôt sur la fortune (ISF)». Des avis, décidément, partagés par tous puisque la veille, les membres de la Commission des finances et du budget de l'APN avaient également formulé des réserves dans le même sens. Les membres de la commission ont insisté sur l'importance d'allouer toutes les ressources financières nécessaires à la prise en charge des zones d'ombre, compte tenu de leur déficit en infrastructures. Il avaient également souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour régler certaines problématiques, telles que la mauvaise perception des impôts, les postes vacants, le marché noir de la devise, le marché parallèle, le trafic de carburant aux frontières, ainsi que les budgets à allouer aux nouvelles wilayas et wilayas déléguées. Une première en Algérie. Des députés qui se muent en avocat du citoyen. Simple stratégie pour tenter de «se refaire une virginité politique» avant les élections législatives anticipées auxquelles a appelé le président de la République ou amorce d'un réel engagement à assumer le rôle «d'élus du peuple» qui leur est attribué?La question se pose d'elle-même au vu du tir groupé subi par le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, de la plupart des députés. Cette salve résume à elle seule leur volonté d'un retour au-devant de la scène qui est, d'ailleurs, proportionnelle à leur détermination à reconstituer leurs relais et leurs... électorats. En somme, l'approche des élections législatives anticipées auxquelles a appelé le président de la République, Abdelmadjiod Tebboune semble sonner comme un glas pour certains députés au point de «secouer» le cercle parlementaire. Apparemment, les «élus du peuple» ont la fougue du converti, eux, qui, auparavant se contentaient de montrer leurs aisselles lors des votes de programmes et de lois.