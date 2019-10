Quel rapport y a-t-il entre la lutte contre la corruption engagée par l’institution judiciaire et l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ? La réponse est dans le propos du ministre de la Justice.

A bien suivre Belkacem Zeghmati, on est amené à établir un lien de cause à effet entre les réseaux de corruption qu’une situation de flou arrangerait beaucoup et les voix qui appellent au refus de la présidentielle. Il faut dire à ce propos que les tenants d’une prolongation de la situation actuelle, «jusqu’au départ de tous les symboles du système», pensent avoir des arguments à l’appui de leur vision de la situation politique du pays, il reste que cette posture, même si elle peut paraître défendable en théorie et bénéficie du soutien d’une partie de la base militante de quelques partis de l’opposition, elle n’écarte pas le risque d’une dérive en raison du vide institutionnel qu’elle suppose. Les partisans d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel entendent éviter un dangereux glissement susceptible de conduire à un état de vacance de pouvoir, remplacé par une sorte d’instance assise sur un cadre politique certainement pas assez solide pour supporter le poids d’un Etat, actuellement confronté à d’énormes défis au triple plan politique, économique et judiciaire.

Il se trouve justement que les réseaux de corruption qui ont «fleuri» à l’ombre des politiques, ont grand intérêt dans un effondrement économique du pays. Dans une situation de vide institutionnel, pareil scénario n’arrangerait pas les militants sincères, mais ferait le bonheur des milieux maffieux, dont l’intérêt dans l’absence de structures étatiques solides et pérennes est plus qu’évident. Cela pour dire que si présentement, l’on n’entend que les politiques sur les questions encore très théoriques d’un report de la présidentielle à une date indéterminée, il n’en demeure pas moins que les principaux bénéficiaires d’une pareille perspective ne sont pas ces politiques, mais tous les individus louches qui prospèrent dans les eaux troubles du vide institutionnel.

Jusqu’à aujourd’hui, les citoyens ont encore de la marge et les libertés politiques acquises avec le Mouvement populaire du 22 février ont un rôle «anesthésiant», au sens que l’on n’entrevoit pas vraiment les dangers qui guettent l’Algérie.

Ceux-là sont d’ordre institutionnel et généreraient un désordre économique et social incontrôlable. Il n’y a pas d’exagération dans un tableau, ainsi dépeint. La logique politique d’une situation, comme celle que vit le pays, veut qu’en cas de non-retour à la légalité constitutionnelle, ce ne sera pas le droit qui départagera les Algériens, mais la loi du plus fort. Au mieux le pays vivra sous un régime militaire, avec les conséquences que cela suppose sur les libertés individuelles et collectives, au pire, ce sera un «bricolage» politicien où, là aussi, ce sera au plus fort d’imposer sa loi.

Et en l’absence du droit, ce sera le règne de la rapine et de la prédation.

Et ceux qui pensent que l’Algérie a déjà connu les pires prédateurs de l’histoire, il sera surpris de ce que ce mot signifie véritablement.

Le ministre de la Justice a évoqué, dans son propos, ce futur funeste qu’il faut absolument éviter aux Algériens. Et l’insistance de tenir le prochain scrutin devrait se justifier amplement au regard des dangers réels qui guettent le pays.

à la tête des tenants du désordre, se retrouvent les maffieux de tout poil qui évoluent le plus souvent dans une atmosphère empreinte de flou et d’incertitudes.