Revenant sur les activités quotidiennes de l’Anie, le chargé de communication de l’Autorité, Ali Draâ, a tenu à informer lors de la conférence de presse tenus hier, que «nous étions aujourd’hui en réunion pour fixer les détails de l’opération de réception des dossiers, notamment les opérations de décomptage, et d’enregistrement électronique des candidats, qui seront assurées par des commissions que nous avons pris le soin de mettre en place. Dans ce sens, les candidats doivent prendre rendez-vous pour déposer leurs dossiers, avant le 25 octobre. Ceci dit, le nombre des candidats à la candidature n’a pas changé, ils sont toujours 140 à avoir retiré les formulaires de signatures ».

Interrogé sur les obstacles dénoncés par des candidats, dans quelques communes, en matière d’authentification des formulaires de signatures, Ali Draâ explique que « l’Anie a pris le soin après avoir été à l’écoute des préoccupations des candidats, d’élargir les pouvoirs de validation des formulaires à un plus grand nombre de personnes habilitées. Ceci étant, nous demandons à tous les candidats qui rencontrent ces problèmes de mettre à notre disposition des preuves pour nous permettre d’agir. Mais je peux vous dire, que sur les 1541 communes du territoire national, l’opération d’authentification des signatures se déroule sans problèmes, donc pour nous ce sont des cas isolés qui n’ont aucun impact sur l’opération ».

Rencontré en marge de la conférence, le candidat indépendant, Souleymene Bakhlili , a déclaré : « Je salue les dernières décisions de l’ Anie, l’élargissement des pouvoirs d‘authentification aux officiers publics, ce qui a permis de rendre l’opération de validation des formulaires de signatures plus fluide , du fait qu’au début seuls les membres de l’APC étaient habilités à le faire. Bien que dans certaines wilayas les obstacles demeurent, du fait que les officiers affirment n’avoir pas reçu d’instructions dans ce sens ». Ceci étant, Bakhlili a réitéré son appel à l’adresse de l’Anie, pour qu’elle intervienne à travers ses commissions de wilayas pour mettre fin définitivement à ces pratiques. Interrogé sur l’évolution de l’opération de collecte des signatures, Bakhlili affirme que «nous sommes arrivés à 85% de collecte des signatures, des millions d’Algériens nous ont accueillis à bras ouverts, et nous suivent, car ils ont compris qu’il était grand temps pour les enfants de l’Algérie de prendre les rênes. Il est temps pour la génération des années 1950 de céder la place à celle qui est venue après 1962. Cela ne peut dénoter que d’une grande conscience des Algériens ». Réagissant sur l’évolution du processus électoral, le candidat indépendant affiche un optimisme à toute épreuve, et assure qu’ « il n’y aura pas de candidat du pouvoir, le chef d’état-major de l’armée l’a confirmé à plusieurs reprises, les prochaines élections seront libres, transparentes et démocratiques. C’est cette position de l’institution militaire, qui a apporté une grande part de confiance et de crédibilité à ce rendez-vous électoral. Au même titre, c’est en grande partie ce qui nous a motivés à participer, car nous considérons que les élections du 12 décembre prochain, représentent, l’émergence de solutions aux grands problèmes du pays ». Et d’ajouter « nous sommes optimalistes pour la suite des événements, nous pensons pouvoir surprendre les Algériens, par le résultat final de l’opération de collecte de signatures ».