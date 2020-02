La feuille de route qui doit définir le cap de l’action du gouvernement pour les cinq années à venir est sur le point d’être finalisée. La réunion qu’il a tenue samedi sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, aura sans doute à y apporter les ultimes retouches au document qui sera examiné en Conseil des ministres.

Une revue des grandes lignes qui seront déterminantes pour rompre avec la gestion passée des affaires du pays avec un souffle frais qui doit répondre aux attentes des citoyens et engager l’Algérie sur le chemin de la modernité pour épouser les défis de son temps. Il s’agira, notamment de concrétiser les promesses de campagne du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et d’élaborer de nouvelles stratégies sectorielles.

Parmi elles figurent les start-up et la microentreprise auxquelles un ministère a été dédié. Si cette initiative a été unanimement saluée, il n’en demeure pas moins qu’il est désormais attendu qu’elle prenne son envol. «Nous allons créer le maximum d’incubateurs dans toutes les grandes villes du pays, qui seront parrainés par un ministère des start-up et de la microentreprise», a indiqué le président de la République lors de l’inauguration de la 28e édition de la Foire de la production nationale.

L’heure de vérité approche. Et l’on demeure curieux et impatient de connaître le nom de ces importants pôles urbains qui accueilleront ce projet ambitieux qui doit donner un coup de fouet indispensable à une économie épuisée et fragilisée de façon récurrente par sa dépendance aux hydrocarbures, par l’effondrement cyclique des prix du pétrole.

Le plan d’action du gouvernement doit incontestablement faire la part belle à certains secteurs qui doivent servir de fer de lance pour ne pas rater le rendez-vous de la diversification de l’économie nationale qui est devenue une nécessité vitale si l’on veut éviter l’état de stress dans lequel se retrouve le pays qui dépend essentiellement de ses revenus pétroliers qui flanchent au moindre plongeon des cours de l’or noir. Les crises financières qui en découlent sont dévastatrices. Ce qui est le cas actuellement. La question de savoir comment sera financé ce projet aussi prometteur qu’ambitieux s’impose donc. Inévitablement.

Le locataire d’El Mouradia avait, rappelons-le, annoncé la création d’une banque qui sera chargée de suivre et d’accompagner les jeunes porteurs de ce type de projets. « Cette banque de start-up sera un partenaire qui vous suivra et vous encouragera dans la concrétisation de vos projets », avait indiqué le chef de l’Etat, qui a invité les jeunes à s’investir dans ce créneau. La réponse viendra probablement dans les prochains jours, même si aucune information n’a encore filtré à ce jour.

Il en est de même pour le programme d’un million de logements qui doit voir le jour entre 2020 et 2024. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri n’a pas été très prolixe à ce sujet. Il s’est limité, pour le moment, à déclarer que sa réalisation se fera par «une mobilisation et une orientation efficace des ressources financières».