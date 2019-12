Le parquet de Bir Mourad Raïs a communiqué, lundi dernier, sur l’arrestation de Salah. B, membre de la direction de campagne électorale de Ali Benflis, candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Selon ce communiqué, l’enquête préliminaire et judiciaire a démontré des faits d’intelligence avec un Etat étranger . Le prévenu aurait ainsi fourni de manière régulière des rapports sur la situation qui prévaut en Algérie et sur les conditions de préparation de l’élection.D’autre part, Salah. B, a avoué connaître Ali Benflis depuis 2003 et lui avoir rendu, pour lui et sa famille, plusieurs services , dont la résolution d’un problème relatif à un compte bancaire, appartenant au candidat et à son épouse, ouvert dans ce pays étranger. L’accusé Salah. B, a été ainsi placé en détention provisoire par le juge d’instruction par le même tribunal.De son côté, la candidat à l’élection présidentielle Ali Benflis a réagi lundi soir, au communiqué du parquet près le tribunal de Bir Mourad Raïs. Il a insisté sur le fait que le prévenu, répondant aux initiales S. B, ne fait pas partie de son staff de campagne comme annoncé par le communiqué du parquet. En ce qui concerne son compte bancaire à l’étranger, Ali Benflis révèle d’emblée qe celui-ci a été ouvert, par son épouse et lui, à Marseille (France) en 1998.Il a affirmé dans son communiqué d’hier n’avoir jamais caché l’existence de ce compte bancaire à Marseille. Il l’a d’ailleurs mentionné dans ses précédentes déclarations de patrimoine, à l’exception de celle relative à la prochaine élection, ce en raison de la fermeture de ce compte ouvert au Crédit du Nord et qui comptait plus de 11.000 euros. C’est justement pour récupérer cette somme que Salah B. a proposé ses services au candidat à l’élection présidentielle.