Dix-neuf individus soupçonnés d’être impliqués dans le déclenchement, dans la nuit du 6 au 7 novembre courant, des incendies au niveau des forêts de Gouraya dans le but de «déstabiliser le pays», ont été arrêtés par les services de la police judiciaire de Tipasa, a annoncé, hier, le procureur principal de la République auprès du tribunal de Cherchell. Ce dernier a confirmé la thèse du complot mené à partir de l’étranger. Il commence par expliquer que la bande de malfaiteurs se répartit en quatre groupes.

«Le premier compte trois éléments ayant déclenché des feux de façon organisée et préméditée dans le but de déstabiliser le pays, créer l’anarchie et troubler la quiétude des citoyens, avec la complicité de parties adverses de l’intérieur et de l’extérieur du pays, en contrepartie de sommes en devises», a indiqué le procureur Kamel Chenoufi avant d’ajouter que les recherches réalisées sur les téléphones portables des mis en cause « ont confirmé le transfert de fonds via Western Union Bank, outre la découverte de messages (sms) et photos prises pendant le déclenchement des incendies». Ce premier groupe de suspects a été poursuivi pour les chefs d’accusation d’ «actes de sabotage, atteinte à la sécurité de l’Etat et déclenchement de feux ayant conduit à la mort de deux personnes», en plus d’ «atteinte à des biens publics et privés» et «renseignement et complot contre la sécurité de l’Etat».

Un mandat d’arrêt international a été, par ailleurs, délivré à l’encontre de quatre individus ayant traité avec le premier groupe à partir de l’étranger.

Le second groupe compte huit éléments qui, sur incitation du premier groupe, ont «déclenché volontairement des incendies ayant conduit à la mort de deux personnes, outre la destruction de biens publics et privés», accusations retenues contre eux par le parquet de Cherchell.

Le parquet a souligné, par la suite, que la police judiciaire a pu confirmer, grâce aux enquêtes réalisées, «la complicité mutuelle de ces deux groupes». Quant au 3ème groupe mis en cause dans cette affaire, il est composé de cinq éléments impliqués dans le « déclenchement volontaire » de feux dans « leurs propres habitations », en vue de l’ «obtention d’aides de la part de l’Etat », a relevé Me Kamel Chenoufi, signalant que le parquet les a inculpés pour « actes de sabotage et déclenchement volontaire d’incendies». Enfin le 4ème groupe arrêté, composé de trois individus, était occupé à inciter les citoyens à observer des rassemblements, en diffusant de fausses informations sur les réseaux sociaux, dans le but de «troubler l’ordre public et la tranquillité des citoyens». Ils ont été inculpés pour «incitation à des regroupements et appel des citoyens à créer l’anarchie devant les administrations publiques».

A noter que les services de la Gendarmerie nationale avaient arrêté, dans le cadre de deux affaires distinctes, trois individus suspectés d’être impliqués dans le déclenchement de feux de forêts à Menaceur et Sidi Amar dans la nuit du 9 au 10 novembre courant, avant leur présentation devant le parquet de Cherchell, qui a placé l’un d’eux en détention provisoire et deux autres sous contrôle judiciaire. A noter que les éléments de la police de la sûreté de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ont également arrêté, hier, un individu suspecté d’avoir mis le feu à la forêt de Boumergued, à l’est de la ville.

Le suspect a été appréhendé après avoir été surpris sur place à l’endroit où le feu avait été déclenché, précise la même source, ajoutant que « les investigations se poursuivent sous la supervision des autorités judiciaires territorialement compétentes pour définir les tenants et aboutissants de cette affaire».