Une thématique reflétée par le ministre de l'Industrie, lors d'un point de presse organisé au sein de l'usine d'El Hadjar. Le commis de l'Etat, a, dès lors, fait état des grandes lignes de sa visite. Celle-ci s'est articulée autour du thème «Comment relancer l'industrie», dans le cadre des aspects de la nouvelle approche économique.

À cet effet, Farhat Aït Ali Braham, après avoir inspecté les unités de production du complexe Sider et pris connaissance de l'état des lieux, notamment le FHn°2, la PMA et les deux aciéries à oxygène, entre autres, a tenu une séance de travail avec les dirigeants du complexe. Comme ordre du jour, dans cette réunion, étudier en profondeur les dysfonctionnements de l'entité et apporter les solutions nécessaires. «J'ai promis de revenir pour une étude plus profonde des problèmes du complexe d'El Hadjar et pour apporter de vraies solutions, objectives er réalistes, afin de relancer ce complexe, a-t-il dit.

Une entité qui était, ajoutera le commis de l'Etat «le symbole de la souveraineté algérienne, symbole économique et en même temps politique». Cette visite, la deuxième en l'intervalle de deux mois, s'articule, selon le ministre de l'Industrie, sur un volet purement économique. Usant de la logique économique, Ferhat Aït Ali Braham fait noter que le complexe d'El Hadjar était, dans un passé récent, considéré comme un problème et non une solution économique.

Sans trop s'attarder sur ce point, le ministre a souligné que la symbolique de l'entité était totalement différente, contrairement à ce que l'on voyait en lui, le «symbole de la souveraineté algérienne sur ses ressources naturelles, notamment avec ces capacité humaines pouvant donner l'élan à une vrai industrie algérienne nationale, d'autres voyaient en ce complexe, source de pêche des politiques publiques et économiques en général et industrielles en particulier», a-t-il dit.

Ferhat Aït Ali Braham a évoqué brièvement les problèmes internes et externes du complexe, à tel point qu'il est devenu, comme plusieurs entreprises publiques, un fardeau pour le Trésor public. L'optimisme, quant à l'avenir de l'industrie au complexe d'El Hadjar, était bien apparent dans les propos du ministre de l'Industrie. «Ce complexe avec ses capacités, ses ressources humaines et ses équipements actuels et futurs est capable de ne plus être un problème pour l'économie nationale.

Bien au contraire, on misera sur lui dans le futur, pour relancer le nouveau plan d'industrie», a expliqué l'orateur. S'agissant du plan de relance de l'industrie, il s'articule, selon le commis de l'Etat autour de l'intégration du plus grand nombre possible de ressources nationales, les ressources naturelles et humaines, afin d'assurer le maximum d'indépendance dans les industries de transformation. Dans l'élan, le ministre a mis en exergue l'importance du HFn°2, qu'il qualifie de pièce maîtresse dans les complexes de la sidérurgie, de par le monde, ce qui explique l'importance de la dotation du complexe en cet équipement, dont l'objectif vise une industrie nationale indépendante, capable de satisfaire les besoins du pays en produits d'acier. Ces derniers, qui vont être transformés en d'autres produits, devront permettre à moyen et court terme à l'Algérie, d'investir le monde, la vraie industrie.

Au-delà, dira le ministre, «ce n'est plus l'industrie du conditionnement et de la transformation superficielle. Cela va être, comme prévu dans les années 70, l'industrie indstrialisante, c'est-à-dire une industrie de création de valeur ajoutée et de richesse effective», a explique Ferhat Aït Ali Braham.

Par ailleurs, au volet de la situation financière du complexe, le commis de l'Etat a laissé entendre que le complexe pourrait aller vers un rééchelonnement de ses dettes par les banques. Un processus devant permettre à l'usine Sider de reprendre l'élan de la production et amorcer le nouveau plan de relance de l'industrie, conformément au Plan de relance de l'économie nationale.