Grandiose annonce! Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé que les deux mines les plus importantes du pays seront finalement lancées en mars ou, au plus tard au mois d'avril prochain. Il s'agit de l'exploitation de la mine de fer de Ghar Djebilet et celle de zinc et de plomb, à Béjaïa. «Les études techniques ont été finalisées, tandis que l'élaboration des cahiers des charges pour l'exploitation des mines de Ghar Djebilet et d'Oued Amizour est au stade final», a révélé le ministre qui s'exprimait sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 2. L'annonce sera d'un apport certain, en termes de gains en devises, pour le pays, de création d'emplois qui se chiffreront par milliers et de recettes fiscales pour le Trésor public. Pour la mine Ghar-Djebilet, le ministre, Arkab, a indiqué que les travaux de réalisation d'un complexe d'exploitation de fer dans cette région seront lancés en mars prochain, précisant que l'exploitation de cette mine exige l'utilisation de techniques de pointe. Il s'agissait, en fait, de réussir à baisser la teneur en phosphore élevée que contient le minerai de cette région. Des études ont été menées, aussi bien par les Chinois que par les Russes pour arriver à la déphosphoration de ce minerai. Interrogé par L'Expression, il y a quelques semaines, sur cette problématique, l'ambassadeur de la Fédération de Russie a confirmé que «des spécialistes russes ont réussi à terminer les études de laboratoire sur la déphosphoration du minerai de fer du gisement de Ghar Djebilet». Selon le diplomate russe, la technologie testée dans le cadre de ces études peut être appliquée à l'exploitation industrielle du gisement.

S'agissant de l'exploitation du plomb et du zinc, le ministre du secteur a indiqué que le stock national de ces deux matières était estimé à 64 millions de tonnes dont 32 millions de tonnes situées au niveau de la mine de Oued Amizour à Béjaïa.

Pour l'exploitation optimale de cette mine, Arkab a rappelé qu'un plan bien élaboré avait été tracé pour assurer son exploitation, à travers l'établissement d'un cahier des charges, tout en recourant aux techniques de pointe, d'autant qu'il s'agit d'une exploitation souterraine. À cet effet, une convention a été signée avec l'université de Béjaïa, pour l'élaboration des études nécessaires, a-t-il souligné. Les plus hautes autorités du pays ont décidé de sortir du tout-pétrole en donnant un coup d'accélérateur à l'exploitation minière restée presque en jachère dans notre pays. Il n'est pas étonnant d'ailleurs de noter qu'avec un sous-sol des plus riches au monde, la production nationale actuelle est très faible et ne couvre pas la demande nationale. Pour Arkab, l'exploitation optimale des différents minerais permettra de répondre aux besoins de l'industrie locale en termes de matières premières, en sus de l'exploration d'opportunités pour accéder aux marchés mondiaux des minerais et générer ainsi des recettes en devises. Ainsi, note le ministre, «2021 s'annonce comme une année de diversification de l'économie nationale», en s'appuyant sur plusieurs secteurs, dont le secteur minier à même de contribuer au développement des industries manufacturières. S'agissant de l'exploitation artisanale de l'or, le ministre a annoncé son prochain lancement à travers la délimitation de 178 périmètres d'exploitation à Tamanrasset et Illizi, une mission qui sera confiée aux microentreprises créées à cet effet. Pour mener à bien cette opération et accompagner les jeunes activant dans ce domaine, le ministre a annoncé l'établissement d'un cahier des charges sans conditions rédhibitoires, se basant, en revanche, sur le respect de la protection de l'environnement et de l'être humain. Il a évoqué la coopération avec le secteur des télécommunications, en vue d'assurer une couverture du réseau (téléphone, Internet et GPS), au niveau des zones d'exploitation artisanale de l'or au Grand Sud.