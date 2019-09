Rebondissements dans l’affaire liée à l’intoxication alimentaire ayant fait près de 150 victimes âgées entre 18 et 80 ans dont 23 enfants âgés de 4 et 15 ans. Dans le tas, deux restaurants, appartenant au même propriétaire, viennent d’être frappés par la sentence de fermeture tout en poursuivant le vaste front d’investigations enclenché dès l’alerte donnée. Le premier restaurant est implanté dans le quartier d’Eckmühl tandis que le second est situé à Haï El Badr, ex-cité Petit. Cette affaire est à la fois énigmatique et mystérieuse. Si les enquêteurs ont longuement auditionné le patron des deux restaurants, les inspecteurs-contrôleurs près la direction régionale du commerce en charge de la répression de la fraude ont été sidérés en rentrant au restaurant, puisque leur quête de la vérité a été vaine. Ils ne sont tombés sur aucune matière à suspicion ni sur un quelconque ingrédient ou encore un moindre condiment pouvant les induire à «accabler» le propriétaire des deux restaurants signalés après avoir semé la panique dans toute la contrée. Autrement dit, «tout va très bien Mme la marquise». Et pourtant, tout est réel. Plusieurs dizaines de victimes ont été catégoriques en pointant du doigt les deux restaurants. Est-on réellement devant un véritable conte de fées ? Les services de la santé de la wilaya sont dans l’expectative ambitionnant, en procédant à un ratissage en long et en large, de tomber nez à nez avec ce produit ayant envoyé près de 150 personnes droit sur les lits de l’hôpital. Dans ce sillage, ils sont soupçonneux sans pour autant pouvoir confirmer l’origine de ce mal qui a, en un laps de temps record, fait le tour de toute la wilaya. Dans leur scepticisme, ils subodorent qu’une sauce blanche ait été utilisée par l’ensemble des restaurateurs, et tant demandée et commandée par les consommateurs. En attendant d’élucider cette affaire, l’énigme demeure entière. D’où provient donc tout ce mal apparu subitement et subi par 139 personnes ayant un point commun : elles ont toutes consommé des repas dans les deux restaurants mis à l’index. Une chose est sûre, «l’enquête policière et les investigations microbiologiques ou encore épidémiologiques seront ‘‘positives’’ vaille que vaille et dans toutes les circonstances», explique-t-on avec une assurance non déconcertante et à pas mesurés. «On ne badine pas avec la santé publique», ajoute-t-on. Ceci dit, la vérité finira par éclater tôt ou tard, d’où d’ailleurs la poursuite de l’ensemble des enquêtes ouvertes en ce sens. Dans le sillage de ce vaste front d’investigations, les spécialistes en épidémiologie ont procédé à des prélèvements d’échantillonnages sur des plats servis dont la qualité est très controversée. Il s’agit, selon plusieurs témoignages, de la viande hachée dont le goût est, à en croire les malades, curieux. Idem pour les éléments de la police scientifique ayant, à leur tour, pris des échantillonnages pour les soumettre aux analyses bactériologiques devant être effectués au niveau du laboratoire régional relevant de la Sûreté nationale.