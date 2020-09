Venus des quatre coins du pays, les représentants régionaux des directeurs des écoles primaires, affiliés au syndicat des directeurs des écoles primaires (Snadep) ont réitéré leurs revendications lors de la réunion du bureau national qui s'est tenue à (Melbou) Béjaïa en présence des mem-bres du bureau de wilaya.

Dans le communiqué sanctionnant les travaux de cette rencontre, il est fait état des points débattus par les participants. Dans ce communiqué, les directeurs des écoles primaires demandent au ministère de l'Education nationale d'intervenir pour retirer la gestion des écoles primaires des communes et la rattacher à leur tutelle, c'est-à-dire les directions de l'éducation de wilaya.

«Les communes ne peuvent plus assurer le minimum des besoins de nos écoles», affirme Samir Baba Aïssa, le coordinateur du bureau de wilaya de Béjaïa. Il citera, à titre d'exemple, les travaux de réfection ou d'extension entamés sans jamais être menés à bout, l'absence d'agents d'entretien, le manque de produits d'entretien et de moyens pour faire face à la pandémie de coronavirus. Intervenant dans une conjoncture sanitaire, qui impose des mesures à même d'éviter la propagation de la pandémie du Covid-19, les directeurs des écoles primaires s'inquiètent du peu d'intérêt accordé par les communes aux institutions scolaires qu'ils dirigent. Du savon liquide, du gel hydro-alcoolique, les bavettes, les moyens d'observer la distance sociale, sont autant d'insuffisances qui sont de mise à la veille des examens de fin d'année, mais aussi de la nouvelle rentrée scolaire. Dans le même document, le syndicat des directeurs des écoles primaires s'intéresse aux revendications socioprofessionnelles dont l'impératif de «décharger le directeur de l'enseignement conformément au décret exécutif 08/315 complété par le décret 12/240, portant révision de la classification du directeur, l'affectation d'agents d'administration, l'assainissement de la situation des logements d'astreinte». Les directeurs des écoles primaires, ne veulent également plus se charger de la vente des livres scolaires», tout comme ils exigent l'«application avec effet rétroactif du décret 14/266 relatif au professeur d'enseignement primaire (pep).

Le Snadep espère avoir un retour d'écoute de leur tutelle. Une autre réunion est prévue dans les prochaines semaines pour évaluer la rentrée scolaire et éventuellement prendre des mesures qui s'imposent conformément à la réglementation. Le Snadep appelle les directeurs à demeurer vigilants et prêts à toute forme de contestation.