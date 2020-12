Les services des urgences des hôpitaux de la capitale, wilaya la plus touchée par l'épidémie, sont sollicités comme jamais. Ils sont, de jour comme de nuit, dépassés par le flux important de malades atteints de

Covid-19 à tel point que certains s'interrogent sur ce que sont devenus les autres patients nécessitant également des interventions urgentes. Mais les bonnes nouvelles pour les patients qui se plaignent et les soignants qui s'épuisent arrivent. La facilitation de l'accès aux soins au niveau des services des urgences et l'allégement de la pression au niveau des structures publiques de santé de la capitale, est l'une des priorités du ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid. Cet homme de terrain, qui connaît bien «la maison santé», s'engage à équiper les dispensaires de l'Algérois de matériels nécessaires afin qu'ils puissent à même prendre en charge les malades touchés par le coronavirus. C'est ce qu'il a affirmé, hier, lors d'une visite effectuée à l'hôpital Mustapha Pacha.

Durant la halte, des questions-réponses, Benbouzid a, d'un ton rassurant, révélé que «la prochaine entrée en service de 15 unités d'urgences médicales et chirurgicales, réparties à travers les établissements de santé de proximité d'Alger, «permettra de soulager les grands hôpitaux qui enregistrent, au quotidien, un afflux de 1 100 malades, dont 70% peuvent être pris en charge au niveau des structures de proximité».

Le ministre qui, faut-il le noter intensifie les sorties sur le terrain et se déplace d'une wilaya à l'autre, pour faire son propre diagnostic de la situation épidémiologique, expliquera que «ce projet, qui devrait permettre aux grands Centres hospitalo-universitaires tels Mustapha Pacha et Béni Messous de se consacrer aux grandes opérations de spécialités et à la recherche, a été lancé depuis le début de l'année en cours, mais il a été retardé par la propagation de l'épidémie». Cette opération «sera généralisée à l'ensemble du territoire national dans le cadre de la stratégie de modernisation du système sanitaire, sur instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a-t-il ajouté.

Le ministre de la Santé a également précisé que «cette nouvelle unité médico-chirurgicale (ex-garderie du CHU Mustapha pacha), dont les travaux sont en cours, sera un petit hôpital pilote, pour la prise en charge optimale des cas urgents en vue d'alléger la pression sur les deux services des urgences du même hôpital».

Dans le cadre des projets du secteur de la santé en cours de réalisation, le wali d'Alger a, pour sa part, fait savoir qu'une enveloppe de 35 millions de dinars a été affectée à la réalisation d'une pénétrante vers l'hôpital Issad Hassani à Béni Messous.

Le directeur général du CHU Mustapha Pacha, Abdeslam Bennana, a souligné, quant à lui, que la nouvelle unité des urgences médico-chirurgicales de Mustapha Pacha «constitue une expérience pilote à l'échelle nationale», ajoutant que ce «mini-hôpital» sera doté d'équipements et de matériel modernes en matière de réanimation et de prise en charge des différents cas urgents.