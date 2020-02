Prévue, hier, la grève que devaient observer les distributeurs de lait de la wilaya de Tizi Ouzou n’a pas eu lieu, suite à son annulation. En effet, annoncé par l’un des représentants de ces distributeurs mercredi dernier, ce débrayage n’a pas été maintenu à cause de l’absence de consensus sur la nécessité de son observation. Saïd Abib, représentant des distributeurs de lait de la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué avant-hier soir, qu’il n’y aurait pas de grève.

Le même représentant a précisé que la distribution de lait, continuera à être assurée à partir des wilayas de Boumerdès, Béjaïa et Alger et ce, en attendant la réouverture de la laiterie Tassili de Draâ Ben Khedda. « Certes, la laiterie de Draâ Ben Khedda a été fermée pour des problèmes d’hygiène, mais la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou a mis en œuvre tous les moyens pour alimenter toute la wilaya de Tizi Ouzou en lait en sachet pasteurisé », a ajouté Saïd Abib.

Ce dernier a tenu à remercier tous ses collègues qui ont travaillé depuis la fermeture de la laiterie Tassili de Draâ Ben Khedda, parfois à perte mais pour ne pas priver les citoyens de la wilaya du lait en sachet, ils n’ont pas hésité à consentir les sacrifices nécessaires. Selon ce représentant, 90 % des distributeurs ont assuré l’approvisionnement à partir des usines de production de lait de Boudouaou et Rouiba, alors que les autres 10 % se sont alimentés depuis l’unité de production d’Amizour, dans la wilaya de Béjaïa. Saïd Abib a donc affirmé que pendant les cinq premiers jours ayant suivi la fermeture de la laiterie Tassili de Draâ Ben Khedda, la wilaya de Tizi Ouzou a été approvisionnée normalement.

La pénurie ayant été constatée quotidiennement serait donc liée au fait que les consommateurs, appréhendant le fait que la situation de manque ne s’inscrive dans la durée, achètent de grandes quantités.

«Il y a des citoyens qui achètent plus de 20 sachets à la fois, en envoyant plusieurs membres de leur famille pour ce faire», nous a confié un commerçant de la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou.

La pénurie de lait est donc exacerbée par la forte demande qui a augmenté, naturellement, suite à la fermeture de la plus grande unité de production de lait de la wilaya de Tizi Ouzou.

Le représentant des distributeurs de lait de la wilaya de Tizi Ouzou a en outre révélé que la laiterie Tassili allait rouvrir ses portes et reprendre la production normale de lait pasteurisé en sachet à partir d’aujour-d’hui, dimanche 2 février.

Pour rappel, cette dernière est fermée depuis le samedi 25 janvier dernier, suite à une décision prise par la direction de wilaya du commerce.

Une décision qui a été motivée par les résultats d’analyses effectués sur le produit laitier de la laiterie Tassili et qui a conclu à la présence d’une bactérie dite «coliforme».

Les responsables de cette laiterie ont tenu à assurer que cette bactérie «ne présentait et ne comportait aucun risque sur la santé du consommateur».

Les responsables de la laiterie Tassili ont aussi tenu à préciser que cette mesure ne concerne que le lait en sachet et que les autres produits de cette unité ne sont aucunement concernés et continuent à être produits et commercialisés, normalement. Il faut rappeler qu’initialement, la fermeture de l’usine Tassili de Draâ Ben Khedda ne devait être effective que pendant quarante-huit heures (samedi et dimanche derniers) mais il se trouve que jusqu’à hier, la production n’a pas encore repris. Donc la production de lait en sachet à l’usine Tassili est interrompue depuis huit jours. On ne sait pas pour l’instant quelles sont les raisons ayant poussé à prolonger la fermeture de cette laiterie de 48 heures à 8 jours. Il pourrait bien s’agir du temps nécessaire pour effectuer les contrôles nécessaires et les analyses qui s’imposent pour éradiquer tout risque de contamination du lait produit par cette usine et mettre ainsi le citoyen à l’abri de tout danger pouvant peser sur sa santé.

En tout cas, les responsables de la laiterie de Draâ Ben Khedda sont mobilisés et veillent scrupuleusement à ce que tout rentre dans l’ordre dans les meilleurs délais.