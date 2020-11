Décidément, le ridicule ne tue pas. Les audiences au tribunal, comme les jours, se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le procès en appel de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, jugé avec des membres de sa famille pour corruption, ne cesse de surprendre aussi bien les présents que les observateurs. Dans sa quête de voir sa peine réduite, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal n'a pas trouvé mieux que de dévoiler une information considérée comme secret d'Etat au niveau de la chambre pénale de la cour d'Alger. «Le dossier d'installation d'usines de montage automobile a débuté en 2014 au moment où j'occupais les fonctions de Premier ministre. À cette époque, l'Algérie traversait une phase difficile. Pour réduite la facture d'importation de véhicules, l'Etat a décidé de se lancer dans l'industrie automobile. Ce processus a engendré d'énormes problèmes à notre voisin de l'Ouest. Aussi, pour me destituer, on a actionné les réseaux sociaux en salissant ma réputation. J'ai compris, à ce moment, que la guerre économique a commencé», s'est défendu Abdelmalek Sellal. En effet, l'ancien Premier ministre a révélé que le but recherché par le gouvernement, en accélérant l'implantation d'usines de montage automobile, même avec des taux d'intégration faibles au départ, était de conférer au pays une suprématie industrielle par rapport au Maroc qui s'est lancé dans ce créneau bien avant l'Algérie. Lors de son audition, jeudi, Abelmalek Sellal a indiqué que certains pays, dont un pays voisin qui s'est lancé dans le montage automobile, n'avaient pas aimé que l'Algérie se lance dans cette activité. «Les dirigeants de ce pays voisin nous on créé les problèmes politiques internes, des soucis à nos frontières (...) Une campagne a été menée sur les réseaux sociaux pour présenter l'activité comme une simple opération de gonflage de pneus», a révélé Sellal. «Rien que ça! Ainsi si l'on suit le raisonnement de Abdelmalek Sellal, les différents procès des concessionnaires et des patrons d'usines de montage automobile, à l'instar de Mahieddine Tahkout, ne sont que le corollaire de cette guerre économique à laquelle se livrent, selon ses propos, l'Algérie et le Maroc. Soit. Un Premier ministre, même déchu, n'est-il pas tenu au droit de réserve? A-t-il le droit de dévoiler les dessous de la stratégie économique de l'Etat? De son côté, l'autre ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, tout en niant les charges retenues contre lui, notamment l'accusation d'abus de fonction dans l'octroi des licences aux opérateurs dans le secteur de l'automobile, a soutenu qu' «il n'avait pas accordé d'avantages à Tahkout», en soulignant qu' «il avait travaillé dans la transparence et non dans les salons ou avec le téléphone». Un argument repris par le principal mis en cause qui a affirmé: «Je n'ai pas eu de privilèges ou un traitement de faveur. je répondais aux conditions de mes transactions pour lesquelles concouraient plusieurs autres opérateurs du secteur», ajoutant: «J'ai monté mon usine de montage de véhicules de Tiaret par mes propres moyens (...) je ne détiens pas de biens immobiliers ou d'usines à l'étranger». Mahieddine Tahkout a également nié avoir «exercé les pressions sur les cadres de l'Office national des oeuvres universitaires pour l'obtention de marchés ou de privilèges».