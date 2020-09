Incarnant l’essence même du changement dans la vie publique et privée des citoyens, les droits et les libertés s’articulent, dans la nouvelle mouture de la Constitution, tels des repères de la reconsidération du statut de citoyen, avec tout ce que cela peut impliquer. Longtemps bafoués et relégués au second rang, les droits et les libertés des citoyens ont fait l’objet d’un mépris sans nom par l’ancien régime, dont le seul souci était de réduire le peuple au statut de mineur, pour mener à terme ses ambitions machiavéliques. Désormais, leur réhabilitation est devenue l’une des priorités du président de la République, comme une condition incontournable pour la construction de la nouvelle Algérie. Elles représentent l’une des nouveautés majeures de la nouvelle mouture de la Loi fondamentale, à l’image de l’article 34, qui stipule que « les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties, s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics. Aucune restriction aux droits, aux libertés et garanties ne peut intervenir que par voie législative et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution. En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés ». Il faut dire que pour les pouvoirs et les institutions publics, les droits et la considération dont devaient bénéficier les citoyens, n’ont pour ainsi dire jamais existé. Au fil des années, le citoyen, soumis à toutes les formes d’humiliation et d’indifférence, avait perdu tout espoir de voir un jour, la loi se ranger de son côté, pour protéger ses droits et ses libertés. C’est précisément ce qui a donné la force à la corruption, la bureaucratie et les passe-droits, de devenir de réels modes de fonctionnement de nos institutions et administrations. À ce titre , l’article 35 de la nouvelle Constitution vient rétablir cette injustice en précisant que « les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l’Etat. Les institutions de la République ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et citoyennes, en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle ». Une reconsidération qui s’approfondit à travers l’article 52 qui se présente en totale rupture avec les pratiques du passé, et exprime avec force ce que le Mouvement populaire a démontré avec brio, en l’occurrence la capacité et la conscience des Algériens, à s’exprimer pacifiquement. Une liberté qui leur a été ôtée par la force despotique qui régnait sur le pays. À ce titre, l’article 52 écrit une nouvelle page de l’histoire des droits des Algériens, en stipulant que « la liberté d’expression est garantie.