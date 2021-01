La commune d’Aït Boumehdi se met à l’énergie solaire. Le président de l’APC, Zerar Saâdi, a, en effet, fait savoir que sa commune vient de lancer les travaux d’éclairage en photovoltaïque, avant-hier lundi, à l’école primaire

d’Aït Boumehdi-Centre. Cet établissement servira de premier essai avant que l’alimentation en cette énergie renouvelable ne s’étende à d’autres écoles. Selon le premier responsable, la commune a retenu le système On Grid qui sera connecté au réseau existant. L’entreprise retenue pour ce projet a procédé à la pose de la structure galvanisée qui portera les panneaux solaires au nombre de 18 avant de passer à celle de l’armoire de récolte de l’énergie, des coffrets de courants continu et alternatif, de l’ondulaire.

Ainsi, la connexion de la commune d’Aït Boumehdi située sur les cimes du Djurdjura, dans la daïra d’Ouacifs, à l’énergie solaire pour alimenter ses écoles est le signe que la tendance s’intensifie désormais dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une tendance qui a commencé dans la commune de Boudjima, une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya. C’était en 2019, une première à l’échelle nationale. Une commune passe à l’énergie solaire. Les travaux conduits par des jeunes ingénieurs de la commune ont été encadrés et pris en charge par la mairie qui a mis les moyens. Par cette réussite, les initiateurs ont prouvé concrètement que l’énergie solaire est une technologie largement accessible aux Algériens et qu’il suffit juste d’une volonté politique. À noter ainsi que l’enveloppe financière nécessaire à ce projet a été estimée à 1600000 dinars. Une cagnotte mobilisée dans le cadre du plan communal de développement (PCD) 2020. Elle concerne, en tout, cinq écoles, sur les huit que compte la commune.

Ainsi, suivent d’autres écoles dans d’autres communes de la wilaya de Tizi-Ouzou pour qu’une tendance soit réellement enclenchée. Aujourd’hui, plusieurs dizaines d’écoles sont donc alimentées à l’énergie solaire. Cette formule que les pouvoirs publics doivent suivre de près tombe en fait à point nommé pour les écoles. Cette forme d’énergie étant largement moins chère que l’électricité utilisée aide ainsi les caisses des collectivités à respirer après des années de difficultés.

En effet, les budgets des communes qui trouvent d’énormes difficultés à prendre en charge les écoles primaires se trouvent ainsi allégés par ce fardeau. Cette année, d’ailleurs, beaucoup de présidents d’APC ont réclamé d’être déchargés de ce volet estimant que les budgets communaux ne sont pas assez conséquents pour supporter la prise en charge des écoles. Une difficulté aisément observable dans l’état lamentable de ces établissements. Dans certaines écoles, ce sont les parents d’élèves qui prennent en charge le financement et les travaux de réparation et d’achat d’équipement. C’est pourquoi, l’alimentation de ces établissements en énergie solaire est une véritable bouffée d’oxygène que les pouvoirs publics se doivent d’encourager.