Dans l'optique d'expliquer et de valoriser les changements exprimés à travers les nouvelles dispositions contenues dans la mouture finale du projet de révision de la Constitution, les travaux du Ccolloque international sur le thème «La Constitution au service du citoyen: grands axes de l'amendement constitutionnel», se poursuivent en mettant l'accent sur l'impact de cette mouture sur le fonctionnement des institutions de l'Etat, et par voie de conséquence, sur la société.

Dans le but ultime de mettre en exergue le fondement même de la révision et ses motivations, le conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, a insisté au 2e jour des travaux sur le résultat escompté de cette opération, précisant avec force que «Le nouvel amendement constitutionnel remédie à tout ce qui desservait l'Etat et la société». Il faut dire qu'en soi l'amendement de la Loi fondamentale, prenne initialement son origine dans les revendications du peuple qui a exprimé pacifiquement sa volonté de prendre son destin en main, en réclamant un changement radical.

Remédier aux erreurs du passé, par la voie juridique et constitutionnelle, n'est donc qu'une suite logique au processus entamé par l'élection présidentielle, et une promesse tenue par le président de la République.

D'autant plus que sur ce volet, ce sont les vraies souffrances des citoyens qui sont prises en charge, dans la mesure où ce qui desservait l'Etat n'était autre que son absence auprès du peuple.

Une absence qui a laissé libre cours à toutes les convoitises pour se réaliser, à travers l'essor incroyable qu'a pris la sphère oligarque au sein de l'ancien pouvoir et des répercussions hautement néfastes sur la vie, les droits et les libertés des citoyens. C'est précisément à ce niveau que les nouvelles dispositions de la révision de la Constitution, prennent toute leur ampleur, du fait qu'elles interviennent pour panser une plaie profonde et dangereusement ouverte au sein de la société qui, à travers de longues années de mépris et d'humiliation, a fini par perdre toute confiance et rompre tout dialogue avec l'Etat.

À cet effet, le renforcement des prérogatives des organismes de contrôle, en l'occurrence, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, ou l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, pour ne citer que ceux-là, représente un gage, une promesse transparente de la part du pouvoir en place, qui s'engage au cas où la nouvelle constitution est acceptée, à conférer au peuple le droit de regard sur la gestion des affaires et des bien s et richesses du pays et surtout l'assurance d'une protection sans failles de ses droits et libertés, comme cela est signifié par les nouveaux articles de la dernière mouture de la révision.