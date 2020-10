L'année scolaire, dans son édition 2020-2021 est exceptionnelle. Au lieu de trois, les élèves ne seront testés que deux fois. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public avant-hier par le ministère de l'Education nationale.

Dans ledit document, le ministère a, en effet dévoilé le calendrier des examens trimestriels pour l'année scolaire 2020-2021.

Il a été décidé «d'unifier les périodes de déroulement des compositions trimestrielles de l'année scolaire 2020-2021, en deux phases, pour les trois paliers d'enseignement», précise le document de la tutelle.

Cette décision intervient au moment où le coronavirus chamboule les calculs du monde entier.

C'est l'incertitude du risque sanitaire, qui semble pousser le ministre du secteur Mohamed Ouadjaout à prendre, cette décision. Visiblement, il aurait opté pour le choix de n'organiser que deux examens trimestriels, afin d'éviter que les préparatifs et le déroulement des examens ne virent au casse-tête.

Dans ce sens, il y a lieu de rappeler que la tâche de la famille éducative, durant les préparatifs dédiés au déroulement des examens du BEM et du baccalauréat pour la session 2019-2020 était immense.

Cette décision reflète également l'intention du premier responsable du secteur, de préserver la santé des élèves et du personnel de l'éducation, dont le nombre dépasse les 12 millions de vies humaines.

De retour au communiqué, il faut retenir que les examens du 1er trimestre concernant le cycle primaire débuteront le 28 février et prendront fin le 4 mars, sauf pour les élèves de 1ère année qui ne passeront que les examens du deuxième trimestre, et ce, à compter du 13 juin.

Les examens du 2e trimestre, eux, débuteront le 1er juin, pour les élèves de 2e, 3e, 4e, et 5e année primaire.

Concernant le cycle moyen, la première période d'examen aura lieu du 28 février au 4 mars pour les quatre années, tandis que la seconde période a été programmée à compter du 13 juin pour les trois premières années et pour les 7, 8 et 9 juin 2021 pour la quatrième année.

S'agissant du cycle secondaire, les examens du 1er trimestre ont été programmés à la même période que les deux autres cycles, à savoir du 28 février au 4 mars. La période des épreuves du 2e trimestre a, elle, été fixée pour les classes de 1ère et 2e année secondaires du 13 au 17 juin 2021.

Enfin, il y a lieu de noter que le ministre Ouadjaout a du pain sur la planche. Il est appelé à faire face à de nouveaux défis. Le premier, en vue est le retour des élèves des cycles moyen et secondaire, le

4 novembre prochain.