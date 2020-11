Les agriculteurs et les éleveurs de vaches ont observé, hier, un sit-in au niveau de leur coopérative située au lieu-dit Bouneffa, à Chaâb El Rssas, avant de prendre le chemin du cabinet du wali.

Les protestataires contestent les pratiques non réglementaires où le son pour les vaches leur est cédé au prix du marché noir par la DSA. La situation, a-t-on appris, dure depuis 5 ans.

Les agriculteurs disent nourrir leurs vaches avec du pain, pourtant les bêtes produisent du lait qui est servi aux sociétés de production de yaourts et autres dérivés comme le fromage du lait.

Le son est pourtant subventionné par l'Etat, comme le souligne le directeur que nous avons rencontré sur les lieux et qui soutient les agriculteurs dans leur démarche. À l'origine de cette pratique, l'ex-responsable de la DSA appelé, selon eux, à d'autres missions. Les bovins laitiers sont au nombre de 9 000 et risquent de mourir de faim. Le directeur nous a remis une copie de l'instruction du ministère portant sur le dispositif d'approvisionnement des éleveurs de bovins laitiers en son. Il est, en effet, souligné dans ce document que «dans le cadre du développement des élevages et dans le souci d'un meilleur approvisionnement des éleveurs en son, destiné à l'alimentation animale à l'effet d'améliorer la productivité des cheptels» et également, ajoute le document, « dans le but de la valorisation et de la rationalisation des efforts consentis par les pouvoirs publics en matière de subvention des céréales et la nécessité que les sous- produits qui en sont issus fassent l'objet d'une redistribution raisonnable et raisonnée, la présente note a pour objectif de définir les conditions et les modalités d'approvisionnement des éleveurs bovins laitiers structurés (coopératives, regroupement d'intérêt commun) en son issu de la distribution du blé tendre comme composant de la ration alimentaire, susceptible d'améliorer les conditions d'élevage actuelles». Suite à cette note, les directeurs des services agricoles, qui constituent une commission chargée de l'établissement d'une liste d'éleveurs individuels, conformément à la note 1091 du 17 /9 2015 qui doit être contrôlée, fixation de quotas calculés sur la base de 4 kg de son par vache et par jour, et enfin l'organisation inter-wilayas, supervisée par les DSA en cas d'absence de minoterie dans une wilaya, tout en privilégiant les distances les plus courtes.

Néanmoins, rien de cette note n'est respecté selon les éleveurs qui doivent se contenter d'un quota minable ou aller acheter au marché noir. Pourquoi l'instruction ministérielle n'est-elle pas respectée? C'est la question qui a été posée, selon les contestataires, au directeur de l'agriculture qui a pourtant pris les mesures pour le redressement de la situation. Mais rien ne semble venir de la part de la DSA, gérée actuellement par intérim. Les contestataires comptent s'adresser directement au ministère de l'Agriculture du Développement rural et réclament une commission d'enquête avant la catastrophe car il s'agit de milliers de vaches qui sont mal nourries, avec les conséquences sur la production du lait et de ses dérives, qui connaît déjà une crise commerciale.