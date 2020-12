Aussi efficaces et judicieuses que peuvent l'être les décisions gouvernementales, leur concrétisation sur le terrain demeure étroitement liée à la prise de conscience des élus locaux et à leur compréhension du principe de l'Algérie nouvelle. Dans la mesure où les collectivités locales sont l'arène où se joue l'avenir du pays, et où le changement radical espéré par le peuple prendra ses racines. C'est dans ces dispositions que le président de la République avait relevé tous les dysfonctionnements et les failles de gestion, lors de la dernière rencontre gouvernement-walis en février dernier. Mettant l'accent sur le facteur temps et l'urgence de passer d'une gestion bancale et purement administrative, à une gestion orientée vers la prise en charge des préoccupations des citoyens, à travers une meilleure maîtrise des problèmes de développement, et une rupture franche avec la bureaucratie et la corruption.

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et l'émergence de nouveaux paradigmes de gestion, se fait timide et mitigée. Il va sans dire que les effets de la crise sanitaire, ont accablé la concrétisation de ses orientations, de retards considérables, mais il n'en demeure pas moins, que les effets de résistance de certains responsables au changement, y sont également pour beaucoup. Leur perception de l'Algérie nouvelle, semble avoir de la peine à se défaire des anciennes pratiques, et cela se ressent sur la vie quotidienne des citoyens, et en dépit d'un large mouvement dans le corps des walis, opéré au mois d'août, la situation au niveau des collectivités locales ne reflète pas des changements majeurs. Entre les affres des lenteurs administratives et le poids de la bureaucratie, apparait encore, une dissonance entre la volonté de l'Etat à réhabiliter les ponts de la communication et de la confiance avec le citoyen, à travers une réponse claire à ses attentes, et l'immobilisme inconscient de la base exécutive, figée dans des traditions mafieuses, qui, en plus d'avoir la peau dure, s'est érigée durant des décennies de pratique, en mode de fonctionnement établi et soumis sans discussion.

Les résultats de cette défection, se sont rapidement exprimés dés que l'heure du changement a sonné, ou l'application des instructions du président ont connu des échecs et des retards, qui n'ont pas manqué de faire un grand tort aux citoyens dans le besoin de recevoir des soutiens que l'Etat avait mis en place pour les aider à survivre par cette conjoncture particulièrement difficile.

Hormis l'exemple des aides financières qui ont connu moult déboires, le manque de liquidité dans les bureaux de poste, la vague des incendies ou encore les coupures d'eau à la veille des fêtes, il s'agit essentiellement de l'amélioration des services publics et de la mise en place de niches de création de richesse et d'emploi synonymes de perspectives et de projection d'avenir pour les jeunes et les moins jeunes, dans leur pays. Il s'agit à travers les collectivités locales de faire miroiter les grands axes de l'Algérie nouvelle dans une transparence qui reflète des assises solides de gestion. Pour ce faire, il était prévu le passage des collectivités locales au système d'autofinancement des besoins de la localité, et ce à travers la couverture de ses dépenses par ses revenus, en totale indépendance des subventions de l'Etat.

Un chemin long et difficile à parcourir, mais désormais incontournable. D'où l'impératif pour les élus locaux de réussir cette mission qui consiste à reconfigurer en profondeur les principes de gestion et les adapter aux seuls objectifs inscrits dans l'optique de conférer à la nouvelle République d'émerger sur des assises fortes.

Cependant, il y a lieu de souligner que les choses commencent à bouger au niveau de l'appareil administratif, où en plus des nouvelles technologies, qui font l'objet d'une intégration, certes lente, mais présente, on peut remarquer des débuts de changements en matière d'accueil, et de prise en charge des citoyens.

Une nouvelle approche induite par l'adaptation à de nouvelles dispositions imposées par la crise sanitaire, mais annonciatrices, en même temps, d'un début d'acceptation d'une mutation urgente de la gestion des établissements publics.