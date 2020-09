Il y avait du buzz, hier, à la place Emiliano Zapata (Hussein Dey) où se trouve l'imposant siège de l'Entreprise de métro d'Alger. Et pour cause, les employés de cette entreprise observaient un sit-in, à la demande du syndicat d'entreprise.

Le millier d'employés, tous secteurs confondus, dont les performances ne sont plus à démontrer, a déposé, en février 2020, une plate-forme de revendications comprenant 21 points à négocier. La dernière réunion, qui date de lundi 21 en cours, s'est soldée par un désaccord entre la direction et les employés des différentes structures du secteur de la Société d'exploitation du métro d'Alger (Sema). Ces négociations durent depuis début août, sans résultat concret.

Sur les 21 aspects négociés, quelques points ont été mis à l'écart, mais cinq ont été retenus, nous a expliqué un membre syndical, Reda Debabi, qui a participé aux négociations d'hier matin et éclairé sur la situation difficile que vivent les salariés de l'entreprise. Il ajoutera que la direction générale, que pilote actuellement un DG intérimaire, qui reconnaît la priorité salariale, a convenu une retenue sur salaire variant entre 5 et 25% selon l'ancienneté et les postes d'emplois, sur la période de la pandémie qui a nécessité l'arrêt complet de ce mode de transport, tant adulé par les Algérois.

Il a été entendu entre les deux parties qu'il n'y aura pas de «perte d'emploi» afin d'assurer la stabilité de l'entreprise, mais que la nouvelle société gérante devra garantir, selon la direction du travail, «une prime de compensation qui sera calculée sur le nombre d'années de travail». Le pourcentage de cette prime avait suscité un désaccord entre les négociateurs, suite, notamment à la baisse

annoncée, qui passe de 3,56% à 1,34%.

Avec l'appui de l'inspection du travail de la Fédération des transports de l'Ugta et son antenne locale, la direction a promis une prime.

Les travailleurs, selon leur représentant, ont abaissé le taux exigé, afin d'assurer la continuité de service de la société. Il nous apprendra, toutefois, que le salaire de septembre 2020 a été viré en retard. Il avait été proposé à ce sujet que 30% seulement du salaire du mois courant soit versé, ce qui a été formellement refusé par les travailleurs protestataires.

Il faut savoir que le contrat de gestion de l'EMA (Entreprise du métro d'Alger) actuellement assurée par l'entreprise française Ratp (Régie autonome des transports parisiens) devra prendre fin le 21octobre prochain. Elle sera assurée par une entreprise 100% algérienne dès cette date; aussi les travailleurs s'empressent-ils d'atténuer les tensions existantes entre eux et la direction générale pour assurer une relance, dans les meilleures conditions possibles.