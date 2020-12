La question de la coordination en matière de développement des nouvelles activités pédagogiques dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable, ont été au coeur de la rencontre, organisée, jeudi au ministère de l'Education nationale, entre le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout et le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la consultation sectorielle, a permis aux ministres de faire le point sur «la réalité actuelle» et d'examiner les perspectives «de coordination entre deux secteurs en matière de développement des nouvelles activités pédagogiques concrétisant les engagements de l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable». Il a été examiné, en outre, la formation des nouvelles générations dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables, l'un des engagements de l'Algérie. Au terme de cette rencontre, les deux ministres ont exprimé leur engagement à prendre en charge la concrétisation de la transition énergétique au niveau du secteur de l'Education nationale. Pour ce faire, «un groupe mixte d'experts composé de cadres du secteur de l'Education nationale a été mis en place en vue de l'élaboration d'une feuille de route commune qui définit les domaines et les moyens permettant de garantir une coordination fructueuse entre les deux secteurs».