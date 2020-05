L'Expression: L'on s'accorde à dire que le confinement aura des conséquences psychologiques sur les gens, surtout sur les enfants. Quel est votre avis en tant que psychologue?

Yacine Adaoun: Certes, le confinement établi contre la pandémie de coronavirus a des effets négatifs sur l'état psychologique des individus en général, sur les enfants en particulier, étant donné que l'isolement et le confinement sont une situation

désagréable. C'est indéniable et de nombreuses études l'ont prouvé scientifiquement: l'isolement et la mise en quarantaine ont des effets néfastes sur notre psychisme. Des contacts sociaux limités, voire absents lorsque l'enfant se retrouve seul chez soi, entraînent des conséquences somatiques et psychologiques bien réelles: repli sur soi, humeur dépressive, anxiété...Par ailleurs, l'interdit et la privation de liberté pour les enfants les confronte directement à leurs sentiments d'impuissance, à leurs peurs et à leurs besoins.

«L'être humain est génétiquement sociable», donc obliger les enfants à rester à la maison pendant des semaines n'est pas naturel pour eux. Chaque enfant a des besoins fondamentaux de se sentir libre, de sortir pour aller à l'école, au parc, jouer avec des amis, faire de nouvelles connaissances...Etc.



Pouvez-vous mesurer la gravité de ces conséquences sur les enfants?

L'ampleur de l'impact de la quarantaine varie d'un enfant à un autre, et cela est dû à de nombreux facteurs biopsychosociaux, les différences individuelles, mais la gravité des effets peut être:

- sévère, elle peut être caractérisée par des signes et symptômes qui causent à l'enfant lui-même des souffrances telles que perçues par la famille,

- modérée, certains signes et symptômes sont moins graves en termes de récurrence.

- légère, certains symptômes sont possibles tout en s'adaptant à un changement dans la routine quotidienne.



Pouvez-vous nous citer justement ces conséquences?

Les conséquences de la quarantaine chez un enfant peuvent apparaître à quatre niveaux, à savoir sur le plan comportemental, cognitif, émotionnel, psychosomatique qui se traduisent par:

- des troubles du sommeil, des réveils et des cauchemars,- des troubles de l'appétit, manque d'appétit ou besoin de ne plus manger,

- des colères plus fréquentes, les disputes, des oppositions, une instabilité de l'humeur,- un retrait dans ses pensées ou dans la même activité jour après jour,- un refus du travail scolaire ou des contraintes y compris des mesures barrières,- de la tristesse, les pleurs injustifiés, la demande excessive de câlins, de contacts,- anxiété, stress, agitation, addictions, déprime...etc.



Est-il possible, selon vous, de les éviter ou d'en atténuer l'impact?

Bien sûr, ces effets peuvent être évités en faisant de nombreuses activités qui réduisent le stress psychologique, en apprenant aux enfants à se détendre, à méditer, la pratique du dessin libre, la pratique du yoga, l'adoption d'une alimentation équilibrée, le maintien du sommeil la nuit et l'établissement de la sécurité dans la famille.

Se détendre et relaxer avec son enfant. Écouter de la musique douce ensemble et invitez votre enfant à visualiser des situations relaxantes, comme s'imaginer flotter sur un nuage. De cette manière, il apprend qu'il est facile de se retrouver dans un endroit magique sans quitter sa maison. Vous pouvez aussi vous étendre côte à côte dans l'herbe et observer le ciel en décrivant la forme des nuages.

Faites un massage à votre enfant. Ce contact tendre renforce l'attachement et facilite la relaxation. Par exemple, vous pouvez masser doucement la nuque, le front, les tempes ou les pieds de votre tout-petit.

Prévoyez des activités physiques tous les jours, comme de la marche, des jeux simples qui font bouger (ex.: le jeu «Jean dit») ou une séance de danse. Bouger vous permet, à vous et à votre enfant, de libérer les tensions accumulées tout au long de la journée. Bouger de 5 à 10 minutes avec votre enfant lors du retour à la maison peut être très bénéfique pour évacuer le stress de la journée. Être actif physiquement renforce aussi les habiletés motrices de votre enfant et l'aide à être en bonne santé et à bien dormir.

Quelques activités à faire avec les enfants: peindre, dessiner et colorier, lire, écouter de la musique, écrire une lettre, jouer à un jeu de construction, commencer un journal intime, faire un journal d'activités, se déguiser, fabriquer son jeu de société...Etc.

Il est également possible de contacter des professionnels de la santé mentale (psychologues, psychiatres) pour se renseigner et faire des séances psychologiques par téléphone (téléconsultations) sachant qu'une intervention psychologique précoce porte ses fruits.