La crise politique s’amplifie, ses retombées se font sentir sur les aspects qui ont trait à l’économie et le volet social. Les tergiversations qui caractérisent la scène politique nationale ne font qu’exacerber ladite crise, surtout que le pays s’apprête à une rentrée sociale des plus dures et des plus délicates. Le contexte global renvoie à une situation où tout est imbriqué pêle-mêle, donc la crise risque de prendre l’allure d’une impasse systémique aux conséquences désastreuses. La tâche réside dans une démarche rigoureuse et conséquente dans la perspective de juguler la crise politique et institutionnelle pour s’intéresser aux véritables enjeux qui taraudent le pays, à savoir l’économie nationale et le front social qui connaît un bouillonnement sans précédent. La prochaine rentrée sociale est porteuse d’une situation où les demandes en matière sociale et économique sont manifestes, voire importantes compte tenu de la crise politique qui affecte les institutions de l’Etat et la société à la fois. La classe politique est partagée entre la nécessité de rechercher des solutions et des issues à la crise politique et l’urgence d’opter pour un changement radical du système et ses symboles comme cela est visible dans la dynamique de la mobilisation du Mouvement populaire qui ne faiblit pas depuis son émergence un certain 22 février et son élan historique. Il faut rappeler que l’enjeu est de taille, étant donné que le vide institutionnel risque de devenir une réalité cruciale et une donne implacable de par les atermoiements et les tergiversations qui caractérisent les protagonistes politiques et les tenants du pouvoir réel.

Le facteur temps avec un grand « T » est plus que déterminant dans la mesure où la solution à la crise politique profonde ne devrait pas être un moyen, voire un instrument de pression ou de surenchère de part et d’autre. Ce que vit le pays aujourd’hui est plus que délicat, le provisoire est devenu la « règle », si on ne trouve pas un mécanisme consensuel entre l’ensemble des forces politiques dans la perspective de déterminer le point nodal de la solution et l’issue à la crise politique à travers une entente qui préservera l’édifice institutionnel qui est déjà affaibli et vulnérable on risque de se voir dans une situation d’impasse qui sera renforcée par la gronde sociale, les grèves cycliques et les protestations à caractère social qui approfondiront le faussé et le pays aura à faire face à de multiples facettes de la crise. Le pays fera face à une véritable spirale infernale où les attentes et les aspirations populaires pour le changement politique seront consolidées par une démarche revendicative à caractère social et économique qui rendra difficile la tâche pour parer à une dynamique de mobilisation multidimensionnelle.

Les syndicats autonomes se sont inscrits dans la dynamique de la mobilisation générale qui a trait au Mouvement populaire, cette détermination qui est teintée d’une démarcation politique a une forte chance de prendre l’allure d’une dynamique revendicative doublée d’un mouvement de grève qui pourrait se transformer en une nouvelle étape d’un Mouvement populaire aux dimensions socio-revendicatives qui donnera plus de souffle et de la radicalisation à la mobilisation populaire pour un changement qui ciblera aussi le contenu à faire asseoir dans le cadre d’une République démocratique et sociale.

Sachant que la situation économique est au ralenti, voire dans un immobilisme drastique et ahurissant, la prochaine rentrée sociale est plus que sensible, elle aura à faire face à tous les dossiers en suspens, est-ce que les tenants du pouvoir réel sont conscients des enjeux et les défis qui attendent le pays et la société ? La prudence dans la gestion de la chose publique et la vigilance dans le traitement des dossiers politiques et économiques sont plus que demandées pour que le pays puisse sortir de ce cycle infernal qui taraude l’ensemble des Algériennes et des Algériens.