Le Cercle de l’innovation a organisé, avant-hier, à Alger, en partenariat avec l’Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi), une rencontre sur le thème « Experts Voice Day : enjeux de la propriété intellectuelle et attractivité en Algérie ».

Il est admis qu’en plus d’être le moteur du développement économique, les droits de la propriété intellectuelle (PI) ont un impact indéniable sur la santé et la sécurité du citoyen.

C’est autour de ce thème que se sont déroulés les travaux de cette rencontre à laquelle a assisté le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (Inapi), Abdelhafid Belmehdi. Les interventions étaient axées, notamment sur la contrefaçon qui a envahi ces dernières décennies le marché local, frauduleusement, par le biais des fabricants nationaux mais aussi à travers une importation tous azimuts, mal contrôlée ou pas du tout.

Ce mal frappe de plein fouet le secteur sensible et combien délicat qu’est le médicament. Les produits pharmaceutiques peuvent en effet provoquer de sérieux problèmes de santé publique. En sus des grands risques économiques menaçant les entreprises pharmaceutiques, ils peuvent aussi causer des préjudices mortels aux patients. La démarche citoyenne entreprise par le Cercle de l’Innovation reflète la volonté de ses membres d’accompagner l’évolution de la propriété intellectuelle en Algérie afin de mieux répondre aux exigences de développement et d’activité économique. L’Algérie, qui possède déjà un cadre légal concernant la protection des droits de la PI et industrielle, doit nécessairement renforcer la réglementation régissant cette maxime protectrice tout en lui associant celle de l’exclusivité des données. Cette approche serait une harmonisation avec les nombreux traités internationaux dont l’Algérie est partie prenante. Cette première rencontre est ainsi organisée avec comme objectif d’engager le débat sur les moyens qui permettent un renforcement du cadre légal de la propriété intellectuelle et de l’exclusivité des données. Cet objectif se scinde en quatre points essentiels qui sont :

- la mise en adéquation des textes de la réglementation algérienne avec les traités internationaux ; sur ce point précis, un intervenant a souligné la primauté des traités internationaux sur la législation locale,

- la transposition des textes relatifs à la propriété intellectuelle contenus dans les traités internationaux vers les loi locales,

- la sensibilisation des parties prenantes sur les enjeux liés au respect de la PI dans la promotion de l’innovation comme levier de l’attractivité économique,

- Assurer à terme, une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle, cela, conformément aux conventions et traités internationaux auxquels l’Algérie adhère pleinement. Les organisateurs ont annoncé que cette rencontre sera suivie sous peu d’une série d’événements qui seront organisés par le Cercle de l’innovation. Ces prochaines rencontres devront « mieux approfondir la réflexion autour des aspects liés à la PI et à l’innovation » pour « proposer des pistes d’amélioration».

Le Cercle de l’innovation est un groupe de travail « cluster » qui englobe des experts, des cabinets spécialisés, des institutionnels et des opérateurs issus des secteurs public et privé pour travailler sur la promotion de la PI et l’innovation. Ces thématiques fondamentales sont intimement liées à l’attractivité économique et à l’investissement.