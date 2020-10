En ordre de bataille, la mouvance islamiste ouvre le feu sur le projet constitutionnel du président Abdelmadjid Tebboune. Leur angle de tir: l'identité nationale et la place réservée à la religion dans ce nouveau texte qui sera soumis à référendum le 1er novembre prochain.

Le président de la République, de même que la mouvance démocratique, sont ainsi avertis. Sur le chemin de la modernité, il y a un redoutable adversaire porteur d'un récit diamétralement opposé à la nouvelle Algérie. Cet adversaire a un visage et un nom! La nébuleuse islamiste et conservatrice. Elle qui attend le moment propice pour se manifester. Les élections législatives sont l'occasion inespérée à laquelle elle semble préparer l'opinion pour rafler la mise. L'Association des oulémas algériens s'est fendue d'un communiqué, avant-hier, pour prendre à témoin l'opinion publique que estime que certains articles du texte proposé sont des «bombes à retardement menaçant l'identité nationale et la place de l'islam». Sur le même ton, la Tariqa Al Qadiria, a averti que «ce projet constitutionnel menace effectivement l'unité nationale». Quelques jours auparavant, le président du Front pour la justice et le développement, (FJD) Abdallah Djaballah, a considéré la nouvelle Constitution comme une «menace pour les constantes nationales». Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina, voit dans la constitutionalisation de tamazight un «héritage empoisonné du régime de la Issaba et de la Constitution de Bouteflika». Enfin, pour le Mouvement de la société pour la paix (MSP) de Abderrezak Makri, le nouveau texte n' répondu qu'aux doléances du courant «laïque». Voilà donc le projet présidentiel sous les feux nourris des islamistes. Faut-il leur rappeler que lors de l'amendement de 2008 ayant consacré pour la première fois tamazight langue nationale, c'est le MSP et Enahdha qui ont voté «OUI» à l'Assemblée populaire nationale aux côtés du FLN et du RND. A cette époque, ils ne voyaient aucun inconvénient quant à l'officialisation de tamazight. Leur seule et unique condition était d'écrire tamazight en caractères arabes. Qu'est ce qui a changé depuis? Il doit y avoir une explication pour justifier ce revirement de toute la mouvance islamiste, avec son cortège de conservateurs. Une question mérite alors d'être posée: pourquoi maintenant? L'Algérie n'est pas le seul pays où tamazight est langue nationale et officielle. Nous ne sommes pas plus amazighes que les voisins marocains chez qui les deux langues cohabitent et où le chef du gouvernement est lui-même issu d'un parti islamiste. Le danger est réel, le pire est à craindre sur l'unité du pays, car derrière cette démarche, il y a une volonté affichée d'exclure, une culture, une identité. Il ne faut s'étonner de les voir monter au créneau le 12 janvier prochain, et décréter Yennayer, haram, une Fête nationale célébrée depuis des millénaires par tous les Algériens, sans exception!

Les propos tenus par Samir Belarbi, sur Berbère Télévision, laissent pantois bien des observateurs. Présenté comme un leader du Hirak, cet islamiste aux habits modernes prône l'instauration d'un Etat islamique. Un aveu qui a fait un effet chez ceux qui ont vécu la décennie noire. C'était quand égorgeait, brûlait et éventrait des femmes enceintes au nom de la religion et de l'Etat islamique.

Au moment où l'on pensait que ce projet cher aux extrémistes est dépassé, au moment des réformes osées et des révolutions cultuelles agitant le monde musulman, les islamistes algériens prennent le sens interdit de l'Histoire.

Les analystes les plus aguerris sont unanimes à soutenir que l'islamisme est en perte de vitesse à travers le monde. L'Algérie fait-elle exception? Pas du tout. C'est au moment de sa mort que le cygne chante.