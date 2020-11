Le désarroi commence à gagner les enseignants après une semaine seulement de la rentrée scolaire. Hier, premier jour de la deuxième semaine, le lycée Krim Belkacem de Draâ Ben Khedda a été paralysé par une grève des enseignants. Ce débrayage d'une journée appelé, selon les enseignants, à se renouveler chaque semaine, trouve son origine dans les conditions de travail jugées très difficiles.

Hier, le lycée Krim Belkacem de Draâ Ben Khedda a été le deuxième à connaître une grève quelques jours, après qu'un autre établissement du secondaire est entré en grève pour les mêmes raisons. C'est en effet à Tizi Ouzou que les enseignants du lycée ont observé un arrêt de travail d'une journée, justifiant leur action par les conditions de travail très difficiles. Ainsi, à la deuxième semaine, l'on est au deuxième établissement gagné par la détresse.

En fait, les enseignants des lycées en grève jugent trop chargé leur programme, surtout du point de vue pédagogique. Ces derniers affirment qu'il est très difficile de suivre le programme avec un volume horaire spécial marqué par une situation difficile induite par la pandémie du Covid-19. La surcharge se répercute d'ailleurs, précisent-ils, sur les conditions de travail des enseignants qui se plaignent de devoir donner des leçons à un nombre d'élèves en double, inhérent au système des groupes.

À rappeler que la situation marquée par la propagation du Covid-19 a fait que les cours dans les établissements se font par groupes. Situation qui a nécessité la division des classes, afin de pouvoir appliquer le protocole sanitaire mis en place avant la rentrée. En effet, au début de l‘année scolaire, la direction de l'éducation avais mis en place un protocole sanitaire en vue de la rentrée. Des mesures strictes ont été annoncées, afin que les conditions soient réunies pour une année scolaire sans aucun problème sur la sécurité des élèves, à travers les trois paliers. Aussi, les premières démarches visant la sécurité du personnel et des élèves commencent à l'entrée des établissements, qui sera organisée pour réserver un passage spécial aux encadreurs et un autre pour les élèves. Avant d'entrer en classe, l'élève doit au préalable passer par la désinfection de ses mains.

Mêmes démarches au niveau des cantines et des réfectoires avec des ustensiles qui auront une utilisation unique et des repas qui seront servis dans des barquettes jetables. Les tables seront espacées, avec des chaises en moins afin de respecter la distanciation sociale exigée par le protocole sanitaire. Tous les ustensiles utilisés doivent être jetés dans les poubelles spécialement mises à disposition, à la sortie des réfectoires.

Du point de vue pédagogique, le système des groupes a été décidé afin de pouvoir respecter la distanciation entre les élèves, à l'intérieur des classes. Un système qui a nécessité pour les enseignants, de prodiguer les cours doublement, car les classes ont été divisées en groupes. Et c'est justement ce qui semble poser problème.