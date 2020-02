Les enseignants à Béjaïa licenciés et recrutés par voie de concours pour le cycle primaire ne veulent pas lâcher prise. Hier, ils ont initié une marche, de la Maison de la culture de Béjaïa au siège de la direction de l’éducation de la wilaya, ponctuée par un sit-in.

Cette frange d’enseignants de l’Education nationale ne cessent de réclamer la satisfaction de tous les points soulevés dans une plate-forme de revendications. «C’est la énième protestation que nous avons initiée dans le but de réitérer nos revendications socioprofessionnelles qui se rapportent principalement à l’allègement du volume horaire imposé et à d’autres problèmes auxquels nous sommes confrontés», affirmait, hier, un enseignant protestataire.

En plus de la diminution du volume horaire, ils exigent, entre autres, l’application de la décision portant classification des enseignants du cycle primaire à la catégorie 12 au lieu de la 14, et ce, conformément à la décision prise en octobre 2014 par la tutelle. Les enseignants demandent, en outre l’application du décret présidentiel n°266-14 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires. En d’autres termes, le «reclassement des enseignants, avec effet rétroactif, l’assimilation à la classification du rang de l’emploi au reste des catégories d’enseignants du secteur- le moyen et le secondaire-, le réexamen des heures de travail des enseignants du primaire par rapport au temps de travail du cycle moyen et du secondaire, et la réinstauration du système de spécialisation dans l’enseignement primaire», résume le représentant de la coordination des enseignants licenciés exerçant au primaire. La semaine dernière, ces mêmes enseignants avaient protesté contre la répression subie par leurs camarades à Alger lors du rassemblement à la place des Martyrs, en organisant spontanément des arrêts de travail et des rassemblements de protestation à l’intérieur de leurs établissements.

Les enseignants frondeurs entendaient dénoncer cette façon de malmener et d’empêcher de marcher des enseignants qui scandaient, «Silmiya Silmya». Hier, ils ont observé une grève comme cela est de coutume depuis plusieurs jours ou semaines. «L’attente n’a que trop duré», estiment les enseignants frondeurs qui ne jurent que par le retour à la charge à chaque fois que c’est nécessaire pour réitérer leurs revendications socioprofessionnelles, et ce jusqu’à leur satisfaction totale. Hier, ils ont été soutenus par l’Unpef, dans leur démarche.