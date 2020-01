Ce mouvement de protestation fait suite à la contestation, après les deux semaines de vacances scolaires, mais aussi la nomination d’un nouveau ministre de l’Education nationale qui n’a, pour le moment, donné aucune consigne en ce qui concerne son ministère.

La Coordination nationale des enseignants a observé un débrayage, hier, indiquant qu’il sera reconduit mercredi prochain, et affirme son intention de revenir à la grève cyclique dès le 20 janvier. En effet, dès la première semaine de la reprise des cours les enseignants du primaire ont renoué avec la protestation, hier, et affirment que «si la tutelle ne répond pas favorablement à leurs revendications, ils n’arrêteront pas». C’est par un communiqué de presse, rendu public la semaine dernière, que la Coordination nationale des enseignants du primaire a annoncé la reprise du mouvement de grève, affirmant que «c’est l’unique solution pour rendre à l’enseignant sa vraie valeur en faisant pression sur la tutelle qui, selon eux, n’a pas voulu réagir, sauf par des promesses. Aucune véritable négociation n’a été tenue avec les grévistes». Cela dit, selon les observateurs, il semble que le mouvement de grève se soit essoufflé, en particulier dans les régions de l’intérieur du pays. En revanche , dans les grandes villes du pays, la mobilisation se maintient.

Depuis le 7 octobre dernier, les enseignants protestataires , qui refusent toute cooptation à un syndicat, réclament de meilleures conditions de travail, passant par la classification dans l’échelle de la Fonction publique pour aller de la catégorie 11 à la catégorie 14, affirmant que cette grille fait que leurs salaires ne dépassent pas les 30 000 DA, ne correspond pas aux efforts qu’ils fournissent à longueur de l’année. En plus de la diminution du nombre d’heures de travail, en particulier en ce qui concerne les charges extrapédagogiques dont sont chargés les enseignants, expliquant que ces «charges ne sont pas du ressort du corps enseignant, mais du superviseur», mais, allant jusqu’à la récupération du droit à la retraite anticipée sans condition d’âge.

Par ailleurs, les parents d’élèves déplorent cette situation et affirment que «les écoliers sont otages de ce bras de fer avec la tutelle». Dès l’annonce de ce nouveau mouvement de grève, les parents ont affiché leur inquiétude, pis encore, leur «refus catégorique» de la poursuite du mouvement de grève. D’ailleurs, le spectre de l’année blanche semble être le principal moteur de ce «refus». «Durant le premier trimestre, mes deux enfants ont été complètement perturbés par ce mouvement de grève, ils n’arrivaient pas à avoir un rythme de scolarité normale, on ne savait même pas si les examens devaient avoir lieu ou pas», se plaignent les mamans, sur les pages et les forums de discussions.

Pour d’autres parents, le maintien de la grève est «irresponsable». «Cette reprise de la grève est un signe d’irresponsabilité envers nos enfants», peut-on lire encore.