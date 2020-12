Une pluie de mauvais chiffres assombrit chaque jour un peu plus l'horizon économique national. Pour combattre la sinistrose, le gouvernements ressort l'artillerie - un peu vieille, mais toujours d'actualité- de la relance. Le président Tebboune a mis l'accent, lors de la réunion d'un Conseil des ministres tenu en janvier dernier, sur «la nécessité d'adopter un modèle économique solide et diversifié» qui soit générateur de richesse et affranchi des entraves bureaucratiques. Une demande restée un voeu pieux, une année plus tard. En effet, lors de leur audition par la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'APN, des représentants de la Confédération algérienne du patronat (CAP) ont soulevé plusieurs doléances concernant «les entraves administratives» et «le manque d'accompagnement de l'Etat dans leurs activités» bloquant la relance de l'économie nationale. Dans ce cadre, le président de la Fédération de la santé, Mohammed Taffarte, a soulevé le cas des «entraves» qui empêchent les opérateurs algériens de travailler avec leurs fournisseurs étrangers avec «la fluidité que ces derniers privilégient». A l'absence de fluidité et de soutien aux opérateurs économiques, viennent s'ajouter les entraves bureaucratiques et la marginalisation des entreprises nationales, selon leurs propos. De son côté, le président de la Fédération de l'agroalimentaire, Khaled Belbel, a insisté sur la nécessité de soutenir la production nationale, affirmant que les industriels de l'agroalimentaire veulent produire localement et se lancer dans l'exportation. C'est bien, c'est beau, c'est juste. C'est même cartésien. Cependant, le miroir aussi réfléchit. Le métier d'exportateur n'est pas une lubie d'un commerçant voulant gagner une fortune en un tour de vis, encore moins celle d'un scientifique voulant simplement mettre ses savoirs théoriques à l'épreuve de terrain. C'est une question de stratégie. L'acte de produire et celui d'exporter sont deux métiers différents. Dans ce contexte, le

P-DG d'Algerac (organisme public d'accréditation), Noureddine Boudissa, a affirmé que «les produits algériens ne sont pas encore certifiés et protégés pour être exportés. Nous avons constaté l'inexistence de la fonction de qualité au sein de nos entreprises et même au sein de nos administrations» suggérant entre autres, la mise en place d'une agence nationale pour le suivi et la mise en oeuvre du programme qualité, tandis que le professeur en droit et ancien ministre, Abdelhamid Berchiche, a remis en cause l'absence de textes «clairs» et «le flou» entourant certains articles du Code pénal sur la pénalisation et la dépénalisation des actes de gestion au sein des entreprises publiques (EPE) et établissements publics à caractère économique et commercial (Epic). Quant à la gestion du «capital humain», c'est une autre paire de manches au niveau de nos entreprises. Les affaires administratives priment sur la gestion des compétences, tandis que l'instabilité des cadres dirigeants des entreprises publiques est devenue monnaie courante.